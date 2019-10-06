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الاتحاد العربي يُحدد موعد مباراتي شباب الاردن والشباب السعودي

منذ 4 ساعات

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خالد العميري

عمان – حدد الإتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي الذهاب والإياب بين فريقي شباب الأردن والشباب السعودي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال 2019/2020.

ويُقام لقاء الذهاب في الرياض يوم 28 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي في تمام الساعة 7:30 مساء، على أن يحتضن شباب الأردن لقاء العودة يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على “ستاد الملك عبدالله الثاني” بمنطقة القويسمة في تمام الساعة 5:00 مساء.

وكانت قرعة الدور ثمن النهائي للبطولة العربية التي تأهل لها 16 فريقا يمثلون 10 دول، أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة، بحيث يلعب فريق القوة الجوية العراقي مع فريق مولودية وهران الجزائري، وفريق الاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني، فيما يصطدم فريق الرجاء المغربي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ويواجه نواذيبو الموريتاني فريق الشرطة العراقي، والإسماعيلي المصري في مواجهة ساخنة مع الجزيرة الإماراتي، وأولمبيك أسفي المغربي مع الترجي التونسي، والوصل الإماراتي في ديربي خليجي مع الاتحاد السعودي.

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