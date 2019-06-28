الاتحاد المصري يخفض عقوبة وردة بعد تكاتف اللاعبين

القاهرة – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعة خفض عقوبة استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب انضباطية، واقتصارها على الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها البلاد، بعد تضامن واسع معه من قبل اللاعبين.

وأورد الاتحاد في بيان أن القرار أتى في أعقاب اجتماع عقده ليل الخميس وزير الرياضة أشرف صبحي مع اللاعبين في مقر إقامتهم، بحضور رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة الذي أثنى “على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم بهذا الشأن”.

وأضاف البيان أن الأخير “قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط”، أي مباراة الجولة الثالثة ضد أوغندا التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في 30 حزيران (يونيو) الحالي.

وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء استبعاد وردة (25 عاما) من تشكيلة المنتخب بعدما أثار جدلا واسعا منذ انطلاق البطولة، اذ ورد اسمه بداية في ما عرف بقضية “تحرش” أربعة لاعبين في المنتخب بعارضة أزياء من خلال التواصل معها عبر التواصل بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي (1-صفر)، قبل أن ينتشر في اليوم المذكور شريط مصور فاضح منسوب إليه وهو يتحدث مع شابة تردد أنها مكسيكية عبر خدمة الاتصال بالفيديو، من دون أن يتضح ما اذا كان الشريط حديثا أو قديما.

وأتى قرار استبعاد وردة قبل ساعات من خوض المنتخب مباراته في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضد الكونغو الديموقراطية، والتي انتهت بفوزه 2-صفر وتأهله الى الدور ثمن النهائي. وشهدت احتفالات اللاعبين في أرض الملعب توجيه تحية الى وردة، لاسيما من خلال رفع قائد المنتخب أحمد المحمدي رقم اللاعب (22) بعد افتتاحه التسجيل.

وبعد المباراة، خرج النجم محمد صلاح عن صمته بشأن القضية، ونشر عبر حسابه على “تويتر” بالانكليزية “يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام. +كلا+ تعني +كلا+. هذه الأمور مقدسة ويجب أن تبقى كذلك”.

وتابع نجم ليفربول الإنكليزي “لكنني أؤمن أيضا بأن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة الى المقصلة، وهذه هي الطريقة الأسهل”، مؤكدا أنه “علينا أن نؤمن بالفرص الثانية… أن نقود ونعلّم. النبذ ليس الحل”.

كما تقدم وردة باعتذار عما قام به، وذلك بشريط مصور عبر حسابه فيسبوك قال فيه “أعتذر عما بدر مني، اعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني وأي شخص يشعر بالضيق مني”، واعدا الجميع بالمزيد من الانضباط بقوله “أنا آسف، أعدكم أنه في الفترة المقبلة لن أقوم بأي شيء يضايق الآخرين”.

ويسعى المنتخب المصري الى تعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، علما بأنه يستضيفها للمرة الخامسة على أرضه.

ونقل بيان الاتحاد المصري عن وزير الرياضة حثه اللاعبين خلال الاجتماع معهم على “بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية”.

في المقابل، دعا أبو ريدة الى أن “يستمر هذا التكاتف (دعما لوردة) بينهم وينعكس على أدائهم في الملعب لاسعاد جماهيرهم وشعب مصر”. – (أ ف ب)