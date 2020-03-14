الاتحاد المغربي يوقف نشاطات كرة القدم حتى إشعار آخر

الرباط – أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم السبت، وقف نشاطات اللعبة في البلاد حتى إشعار آخر، ضمن سلسلة الاجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للاتحاد: “تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر”.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce la suspension de tous les matchs de football, toutes catégories confondues, et ce dès la publication de cette annonce et jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/3HtCITup1S — FRMF (@FRMFOFFICIEL) March 14, 2020

وأشارت وسائل إعلام محلية الى ان الخطوة تأتي في سياق “تدابير احترازية” في مواجهة فيروس “كوفيد-19” الذي أودى حتى صباح السبت بحياة ما لا يقلّ عن 5402 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقرر المغرب الجمعة تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، غداة تعليقها مع اسبانيا والجزائر، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد. وكان المغرب، حيث سجلت 7 إصابات بالفيروس بينها وفاة واحدة حتى مساء الجمعة، أعلن ليل الخميس تعليق تنقلات المسافرين من وإلى اسبانيا والجزائر.