الاتحاد الملكي للرياضات المائية بالعقبة يقر موازنة عام 2021

احمد الرواشدة

العقبة – أقر الاتحاد الملكي للرياضات البحرية بالعقبة خطة العمل والموازنة العامة للعام المقبل 2021 تضمنت العديد من النشاطات الهادفة الى اعادة الألق لمدينة العقبة السياحية التي تحتضن الرياضات المائية بكافة اصنافها .

وقال مفوض الشؤون السياحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس الاتحاد شرحبيل ماضي لوكالة الانباء الاردنية “بترا” ان الخطة تضمنت ايضا الدخول بشراكات مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرية تربية العقبة والمدارس الخاصة لتأهيل وتدريب كوادر رياضية للمنتخبات الوطنية والتواصل مع الاتحاد الدولي للغوص لاصدار الشهادات الخاصة بالغوص .

ولفت الى ان الاتحاد أقر أيضا بطولة التصوير تحت الماء على مستوى مدينة العقبة والمستويين الوطني والاقليمي مشيرا الى ان هذه البطولة ستعزز من دور العقبة السياحي وتساهم في ترويج المنتج السياحي الخاص برياضة الغوص والرياضات البحرية بشكل عام .

وأضاف ان الخطة سيتم تطبيقها مع بداية العام 2021 وضمن عدة محاور رئيسية أهمها تنفيذ انشطة شهرية تعيد النشاط البحري لمدينة العقبة وتسجيلها على الخارطة العالمية للرياضات المائية كما كانت سابقا.