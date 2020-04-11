“الاتحاد” للطيران تختبر تكنولوجيا جديدة لتحديد أعراض كورونا

أبوظبي- أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة مع شركة إلينيوم أوتومايشن الاسترالية، لاختبار تكنولوجيا جديدة تستخدم فيها أجهزة خدمة ذاتية في المطارات للمساعدة على تحديد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، منها أعراض المراحل الأولى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستكون “الاتحاد للطيران” أول شركة طيران تختبر هذه التكنولوجيا التي يمكنها فحص الحرارة، وسرعة نبض القلب ومستوى التنفس لأي شخص يستخدم منافذ محددة في المطار مثل مكتب تخليص إجراءات السفر أو مكتب المعلومات، أو جهاز تسليم الأمتعة، أو أي بوابة أمنية أو بوابة الجمارك.

صُمّم نظام إلينيوم ليقوم تلقائياً بتعليق إجراءات السفر أو تسليم الأمتعة عند أجهزة الخدمة الذاتية في حال دلت الاشارات الحيوية للمسافر على وجود أعراض محتملة لمرض ما، بعدها يقوم الجهاز بالاتصال بالجهات المعنية أو باخطار أحد الموظفين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالة، للقيام بالمزيد من الفحوصات ومعالجة الأمر بالطريقة المناسبة.

وطّورت إلينيوم، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسيز لخدمات الإنترنت، تقنيات “من دون استخدام اليدين” تقدّم أجهزة الخدمات الذاتية لا تتطلب استخدام اليدين بل تعتمد على تقنية التعرف على الصوت، وبالتالي تقلّل من احتمال انتقال الفيروسات والبكتيريا.

ستبدأ “الاتحاد” بتجربة هذه التكنولوجيا في مطار أبوظبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو 2020 مع مجموعة من المتطوعين في المرحلة الأولى قبل تطبيقها على المسافرين عند استئناف الرحلات الجوية.

في هذه المناسبة، قال جورج أوبرمان، نائب الرئيس لشؤون العمليات في مطار أبوظبي ومبنى المطار الجديد ” لم تصمم هذه التقنية لتحديد أو تشخيص الحالات الطبية. إنها مؤشر للإنذار المبكر سيساعد على تحديد الأشخاص الذين يعانون من أعراض عامة، بحيث يمكن تقييمهم بشكل أكبر من قبل خبراء طبيين، مما قد يمنع انتشار بعض الأعراض إلى المسافرين الآخرين الذين يستعدون للقيام برحلات الجوية إلى وجهات متعددة.”