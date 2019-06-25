“الاتحاد للطيران” تستعد لإطلاق رحلات موسمية إلى الإسكندرية في مصر

دبي- تستعد “الاتحاد للطيران” لإطلاق رحلات موسمية خلال فصل الصيف بين أبوظبي ومدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، والتي تعد من أعرق وأقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم.

تضم مدينة الإسكندرية مجموعة من أبرز المعالم التاريخية والأثرية وتجمع بين فنون العمارة من الحقب التاريخية المختلفة مثل العصر الروماني، وتحتضن مكتبة الإسكندرية ومنارة الإسكندرية؛ إحدى عجائب العالم القديم.

يحرص كثير من الوافدين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة على العودة إلى مدينتهم الأم الإسكندرية لقضاء إجازتهم السنوية مع ذويهم خلال فصل الصيف والاستمتاع بالأجواء الرائعة والمدهشة التي تزهو بها هذه المدينة الساحلية.

وسوف تقوم الشركة بتشغيل طائرتها من طراز آيرباص A320 لتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى الاسكندرية خلال الفترة ما بين 2 تموز (يوليو) وحتى 31 آب (أغسطس)؛ حيث ستغادر الرحلات من أبوظبي عند تمام الساعة 02.15 ظهراً كل يوم سبت وأحد وثلاثاء وخميس لتصل إلى الإسكندرية عند تمام الساعة 04.00 عصراً.

ومن جانبه، صرح روبن كامارك، رئيس الشؤون التجارية لمجموعة “الاتحاد للطيران”، قائلاً: “تعد الإسكندرية من أكثر الوجهات السياحية رواجاً في أوساط المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاق رحلاتنا الموسمية إلى المدينة لاستقطاب السياح خلال فترة ذروة الصيف. ستكون هذه الوجهة خيارا مناسبا لكثير من السائحين الزائرين القادمين من الإمارات العربية المتحدة ممن يرغبون في الاستمتاع بموسم العطلات في هذه المدينة الرائعة”.