“الاتحاد للطيران” تشغل طائرات 787 دريملاينر إلى جاكرتا وماليه

أبوظبي- تبدأ “الاتحاد للطيران”؛ الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بتشغيل طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر على رحلاتها اليومية بين أبوظبي وجاكرتا على مدار السنة، كما ستقوم بترقية رحلتها الصباحية إلى ماليه في المالديف على أساس موسمي.

وستشغل الشركة رحلتيها إلى العاصمة الإندونيسية على مدار السنة على متن طائرات من طراز بوينغ 787-9 المرتبة بنظام الدرجتين. وابتداء من 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ستنتقل الرحلات الليلية إلى استخدام طائرات دريملاينر لتليها الرحلات الصباحية في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وتعد “الاتحاد للطيران” من أكبر الشركات المشغلة لطائرات بوينغ 787، وهي تعمل على تعديل جدول رحلاتها إلى هاتين الوجهتين لملاقاة الطلب المتزايد على الرحلات من نقطة إلى أخرى من وإلى أبوظبي وحتى على رحلات العبور عبر أبوظبي إلى الوجهات كافة على شبكة الاتحاد.