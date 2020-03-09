شركات وأعمال

“الاتحاد للطيران” تطرح شروطا مرنة للحجوزات

منذ ساعة واحدة
الاتحاد للطيران

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أبوظبي- طرحت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، سياسة جديدة توفر من خلالها المزيد من المرونة لعملائها عند حجز رحلاتهم القادمة. حيث سيحظى المسافرون بامكانية تغيير موعد الرحلة أو تغيير الوجهة لمرة واحدة من دون دفع رسوم التغيير المعتادة وذلك على الرحلات المحجوزة من تاريخ 8 آذار (مارس) وحتى 7 نيسان (أبريل) 2020.
وسيسري هذا العرض حتى تاريخ 22 آذار (مارس) 2020، وسيشمل كافة الحجوزات مثل استرداد أميال ضيف الاتحاد وحجوزات الاتحاد للعطلات. كما ستوفر السياسة المرنة الجديدة امكانية تغيير الوجهة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق فرق السعر في حال إعادة الحجز أو تغيير الوجهة.

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