“الاتحاد للطيران” تطلق تجربة سفر جديدة قابلة للتعديل حسب رغبة الضيف



أبوظبي– كشفت الاتحاد للطيران عن برنامج تحول كبير على درجتها السياحية، بدءا من ترقية وتجديد مقصورات 23 طائرة ضيقة البدن طراز إيرباص A320 وA321.

ومن المقرر الانتهاء من العمل على البرنامج التحديثي، الذي يشمل نظام ترفيه لاسلكيا شخصيا جديدا عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، في شهر آب (أغسطس) من العام الحالي. كما ستقدم الشركة مفهوما جديدا ومحسنا لخدمة تناول الطعام على الدرجة السياحية على امتداد رحلاتها، وذلك في إطار برنامج أوسع لتحسين خدمات التموين على متن الطائرة.

واستعرضت الاتحاد للطيران مجموعة التطورات تلك في معرض سوق السفر العربي، رافقتها حملة إعلانية جديدة بعنوان “سافر على طريقتك”، اختيرت لها موسيقى Fleetwood Mac /فليت وود ماك الكلاسيكية الشهيرة. ويهدف الإعلان إلى زيادة الوعي إزاء التزام الاتحاد للطيران بتزويد ضيوفها بخيارات أكثر وتحكم أكبر برحلتهم، بحيث تصبح تجربة سفرهم أكثر خصوصية، وذلك في إطار منصة العلامة التجارية الجديدة للشركة “لك الاختيار”.

وفي هذا الخصوص، تحدث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: “لطالما كانت الاتحاد للطيران علامة منافسة، ولطالما لعبت دورا في تشكيل مستقبل السفر مع التغيير المستمر الذي تشهده السوق. إننا اليوم ننقل ريادتنا وقدراتنا الابتكارية إلى خدمات الدرجة السياحية بعدما تمكّنا من ترسيخها منذ فترة طويلة في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ودرجة الإيوان الحائزة جميعها على الجوائز”. وأضاف: “نهدف اليوم إلى تمكين ضيوفنا ومنحهم مزيدا من التحكم بتجربة سفرهم، من خلال تحول رقمي على متن الطائرة، وخيارات ومنتجات محسنة، فضلاً عن المقصورات المعدلة”. واختتم كلامه بالقول: “بصفتها شركة طيران رائدة متكاملة الخدمات، تسعى الاتحاد للطيران إلى تكييف خدماتها بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات مسافريها، وتحرص على توفير المزيد من الأمور التي يسعدهم أن يجدوها على متن رحلتهم. وهذا بدوره لا يقتصر على توفير خيارات أوسع وحسب، بل نضمن من خلال ذلك مواصلة تقديم خدمات متفوقة، ذكية تجاريا ومستدامة في آن واحد”.