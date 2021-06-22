“الاتحاد للطيران” تطلق رحلاتها إلى فيينا



أبوظبي- تعتزم “الاتحاد للطيران”؛ الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق رحلاتها إلى فيينا هذا الصيف بأسعار تبدأ من 1,995 درهماً. وسوف يتم تشغيل رحلتين أسبوعيين باستخدام طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر اعتباراً من 18 تموز (يوليو) المقبل.

وتم وضع مواعيد الرحلات بصورة مناسبة لتصل إلى فيينا في الصباح الباكر، بما يجعلها وجهة مثالية في نهاية الأسبوع بالنسبة للمسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا، حيث سيستمتع المسافرون إلى النمسا بالثقافة العريقة والمناظر الخلابة. وقد اختيرت العاصمة النمساوية مراراً كأكثر مدن العالم الملائمة للعيش.

وتعد فيينا الوجهة المثلى بالنسبة لأعضاء ضيف الاتحاد الراغبين في استرداد أميالهم حيث يمكنهم استخدام أميالهم في حجز المقاعد والفنادق وشركاء السيارات، بما يلبي احتياجات السفر الخاصة بهم.

وتفتح النمسا حالياً أبوابها للمواطنين والمقيمين في النمسا والمقيمين في دول الشنجن وسويسرا ورجال الأعمال والطلاب. يرجى زيارة etihad.com/destinationguide لمعرفة مزيد من التفاصيل والإعفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت مؤخراً خدمة “معتمد لسفر” لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ”كوفيد 19″ قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة “مُعتمَد للسفر” لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة “إدارة حجزي” للحصول على المعلومات كافة حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة. ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com/homecheckin قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي. وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين -باستثناء مسافري الترانزيت- الذين حجزوا الخدمة من تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.