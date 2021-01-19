“الاتحاد للطيران” تنال الدرجة الألماسية عن فئة الصحة والسلامة

أبوظبي- حازت “الاتحاد للطيران”؛ الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الدرجة الألماسية بحسب تدقيق “أبيكس للصحة والسلامة” الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق SimpliFlying، اعترافاً بالجهود لمبذولة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاع الطيران. وتهدف الجائزة إلى إعادة الثقة في النقل الجوي من خلال استحداث معيار عالمي لمقاييس الصحة والسلامة. وقد أخذ الحكام بعين الاعتبار تطبيق تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مراحل السفر كافة.

وفي هذه المناسبة، أعلن تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيف والعلامة التجارية والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: “عاش قطاع الطيران تحديات هائلة خلال 2020، وتأتي الدرجة الألماسية تأكيداً لقوة برنامج الصحة السلامة الذي تعتمده الاتحاد للطيران في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد أظهرت مرونتها في مواجهة الأزمات وطبقت تدابير رائدة في القطاع لمحاربة الجائحة، بما فيها برنامج الاتحاد للصحة والسلامة. كما أنها شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط إجراء المسافرين كافة فحص فيروس كورونا قبل كل رحلة، ومنذ آب (أغسطس) 2020، كانت نتائج 100 % من المسافرين سلبية قبل السفر”.

ومن جهته، قال الدكتور جو ليدير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أبيكس: “في خضم الجائحة، تمكنت الاتحاد من الارتقاء بخدمة الزبائن لتحصل على تصنيف خمس نجوم من جوائز أبيكس 2021، وبسلامة الضيوف لتحصل على الدرجة الألماسية بفضل برنامج الصحة والسلامة الذي يطبق معايير المستشفيات”.