“الاتحاد للطيران” توقع مذكرة تفاهم مع منصة “HUB71”

أبوظبي- وقعت “الاتحاد للطيران”؛ الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع منصة “HUB71″؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لدعم توسع أصحاب المشاريع المبتكرة في أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستصبح الاتحاد شريك الطيران الرسمي لمنصة “HUB71″، ما يتيح لأكثر من 100 شركة عالمية ناشئة تنضوي تحت جناحها، إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية إضافة إلى تخصيص منصة حجوزات خاصة لتسهيل متطلبات سفرهم. وفي هذا الخصوص، تحدث محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة “الاتحاد للطيران”، قائلاً: “تتطلع الاتحاد للتعاون مع منصة HUB71، المبادرة الرئيسية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية. فمن خلال هذا التعاون ستتمكن الجهتان من لعب دور حيوي في دفع عجلة التطور والتنمية في الإمارة من خلال الاستثمار بالأعمال والمبتكرات والأفراد. وستدعم مذكرة التفاهم جهود الحكومة في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال تشجيع وتحفيز الشركات التي تهتم بتطوير المبتكرات التكنولوجية في أبوظبي”. وستبدأ الاتحاد، عبر هذه الشراكة، في الاستفادة من شبكة HUB71 العالمية للتواصل مع مجموعة واسعة من الشركات الناشئة لإطلاق مبادرات قائمة على الابتكار، كما ستبحث في إيجاد مزيد من فرص التوجيه والإرشاد، وتنظيم ورش عمل وفعاليات مجتمعية متنوعة.

وأضاف البلوكي: “لا يخفى على أحد الدور الكبير والمهم الذي يلعبه كل من التكنولوجيا والابتكار في دعم الجهود لاستئناف العمليات على صعيد قطاع الطيران في ظل جائحة “كوفيد 19″. وتتطلع الاتحاد للعمل مع رواد الأعمال والابتكارات والشركات الناشئة عبر منصة HUB71، بهدف استقطاب ودعم وتمكين المشاريع التجريبية المتسارعة وابتكار حلول واعدة لقطاع الطيران”. وبدورها، تحدثت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ”HUB71″، قائلة: “يشكل التواصل العالمي أهمية كبرى بالنسبة لمجتمعنا المتنامي من مؤسسي الشركات الناشئة، في حين يستعد العالم لفتح أبواب السفر والتنقل والتجارة. وتعكس شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران الأهمية التي نوليها لتوفير الفرص لرواد الأعمال لتوسيع نطاق أعمالهم المبتكرة إلى أسواق عالمية انطلاقاً من أبوظبي.