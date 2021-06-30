“الاتحاد للطيران” يوسع استخدام خدمة “معتمد للسفر” على شبكة وجهاته العالمية

أبوظبي- يعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، توسيع العمل بمبادرة “مُعتمد للسفر” للتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بكوفيد- 19 قبل وصول المسافرين إلى المطار، على عدة وجهات من شبكة وجهاته العالمية.

وأكد على فعاليتها في تشجيع العودة إلى السفر، لتمنح المسافرين الثقة بأنهم يحملون الوثائق اللازمة المتعلقة بكوفيد 19 والمطلوبة من قبل الجهات الحكومية للسماح لهم بالسفر. وتتميز هذه الخدمة بمنح المسافرين الخصوصية من خلال مشاركتهم لبياناتهم مع شركة الطيران وحدها من دون أي تدخل من قبل جهة ثالثة.

وفي هذا الخصوص، تحدث جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: “تحظى خدمة “مُعتمد للسفر” بشعبية واسعة بين ضيوفنا لحصولهم على خدمة سريعة عند تخليص معاملات السفر في المطار. فمع الحد من إجراءات تخليص المعاملات، يرتاح الضيوف لمعرفتهم إنهم استوفوا شروط السفر بما يتعلق بوثائق كوفيد- 19 عند وصولهم إلى المطار.”

وتابع القول: “إننا نتفهم التحديات التي يواجهها المسافرون حالياً، وجاءت هذه الخدمة كبادرة أساسية لتسهيل تجارب الضيوف بأكبر قدر ممكن”.

تتوفر هذه الخدمة على معظم رحلات الاتحاد، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة منها عبر تسجيل بياناتهم من خلال زيارة صفحة “إدارة حجزي” واتباع التعليمات البسيطة لتحميل وتقديم وثائق السفر فيحصلون بعدها على تأكيد بالموافقة على الوثائق بالتوافق مع المتطلبات الحكومية ويتمكنوا من الذهاب إلى المطار بثقة وراحة بال.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة “مُعتَمَد للسفر” لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. وقد أظهرت التجارب الأولية أن هذه الخدمة خفّضت وقت الانتظار للمسافرين عند أكشاك تخليص المعاملات إلى النصف تقريباً، وبالتالي ساعدت على تعجيل الإجراءات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المطار.

يُنصح جميع المسافرين على رحلات الاتحاد للطيران بزيارة صفحة “إدارة حجزي” لتقديم الوثائق المطلوبة. وبعد الموافقة على الوثائق من قبل فريق عمل “مُعتمد للسفر”، يتلقى الضيوف رسالة الكترونية بنجاح العملية في حال توافقت الوثائق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19. وفي حال عدم التوافق، يُطلب من الضيف إعادة تقديم الوثائق أو التأكد منها. كما يمكن للضيف التحقق من حالة “مُعتمد للسفر” في أي وقت عبر زيارة صفحة “إدارة حجزي”.