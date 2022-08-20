الاتحاد يتخطى النصر بصعوبة في دوري المحترفات

عمان- الغد- تخطى فريق الاتحاد نظيره النصر بصعوبة وبنتيجة 3-1، في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2022، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب مساء السبت.

وتقدم النصر بالنتيجة بعد مرور 34 عبر اللاعبة الغانية فوستينا أكبو، قبل أن تعدل المهاجمة اللبنانية لفريق الاتحاد ليلى إسكندر النتيجة بعدها بدقيقتين، ثم سجلت المهاجمة الغانية فيرونيكا أبيا هدف التقدم للإتحاد عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول.

وبصمت اللاعبة ذاتها على الهدف الثالث من علامة الجزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

وشهدت المباراة حصول مدافعة الاتحاد تقى غازي للبطاقة الحمراء خلال أحداث الشوط الثاني، فيما اختارت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر أفضل لاعبة في اللقاء.

وبهذا الفوز، حافظ الاتحاد على مركزه الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 13 نقطة، متخلفا عن الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي النصر في المركز الرابع وبرصيده نقطتين.

وستشهد مرحلة الإياب من دوري المحترفات توقفا لمدة 20 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة غرب آسيا التي يستضيفها ملعب البترا.