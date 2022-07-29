الاتحاد يخطف التعادل من الأهلي بدوري المحترفات

عمان- الغد- خطف فريق الاتحاد نقطة ثمينة من نظيره الأهلي، بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2022، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب مساء الجمعة.

وافتتحت لاعبة الأهلي مي سويلم النتيجة بتسجيلها الهدف الأول لفريقها بعد مرور 10 دقائق على زمن المباراة، قبل أن تعدل زميلتها رند أبو حسين النتيجة للاتحاد بتسجيلها هدفا ذاتيا عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعادت سويلم وسجلت هدف التقدم للأهلي من جديد عند الدقيقة 57 بإحرازها الهدف الثاني، قبل أن تعدل لاعبة الاتحاد تقى غازي النتيجة لفريقها في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة وحيدا في الصدارة، فيما وصل الاتحاد إلى النقطة الرابعة، مع بقائه في المركز الثالث.

وتختتم منافسات الجولة الرابعة غدا السبت بلقاء وحيد يجمع الأرثوذكسي (6 نقاط) والنصر (نقطة واحدة) على ملعب البولو عند الساعة السابعة مساء.