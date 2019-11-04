الاتحاد يستعد لإنصاف اللاعبين ماليا.. الفيصلاوية يستضيفون الكرمل وينتظرون خصمهم الآسيوي

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حارس المرمى عزمي الشويكي – (من المصدر)

يتجه اتحاد كرة القدم، لتطبيق خطوات في الموسم المقبل، لإنصاف اللاعب خاصة فيما يتعلق بقضاياه المالية ضد النادي.

ويدرس اتحاد الكرة حزمة من الخطوات المستقاة من تعليمات “الفيفا”، المتعلقة في شكاوى اللاعبين ضد أنديتهم، وضرورة الزام الأندية بدفع مستحقات اللاعب المشتكي في غضون 40 يوما، مع الزام الأندية بدفع كامل مستحقات اللاعب كاملة خلال فترة محددة، وفي حال لم يلتزم النادي، فإن عقوبات ستفرض عليه تصل إلى خصم النقاط والتهبيط وغيرها من العقوبات التي يعتمدها الاتحاد الدولي.

اتحاد الكرة ووفق المعلومات، سيلغي في الموسم المقبل، قصة اقتطاع مستحقات اللاعب المشتكي من حصة النادي في الاتحاد، بل سيجبر الأندية على دفع مستحقات لاعبيها، سعيا لإنصافهم.

وتشير المعلومات، إلى أن الموسم الكروي المقبل، سيشهد إنصافا للاعبين الذين عانوا في الفترة الماضية من عدم قدرتهم على تحصيل حقوقهم كاملة، ما دفع الأندية للاستقواء على اللاعبين، في انتظار انقلاب الآية في الموسم المقبل، بحيث يصبح اللاعب الطرف الأقوى.

هذا التوجه ما يزال قيد الدراسة، علما أن المختصين في اتحاد الكرة سيجتمعون اليوم لدراسة العديد من المواضيع، من ضمنها هذا التوجه.

لاعبو الفيصلي ينتظرون خصومهم الآسيويين

ينتظر لاعبو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، يوم 9 الشهر المقبل، لمعرفة خصومهم الآسيويين في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

وأكد النادي الفيصلي، أن القرعة ينتظر أن تجرى يوم 9 الشهر المقبل، تمهيدا لاتضاح الرؤيا.

ويعول الفيصلي كثيرا على هذه النسخة من دوري الأبطال، لتحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة الأردنية، يتمثل في التأهل إلى دور المجموعات، ومن ثم التفكير بإنجاز آخر يتمثل في المنافسة.

وينتظر أن يبدأ الفيصلي مشواره بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، يوم 14 كانون الثاني (يناير) المقبل.

منتخب الكرة يطمئن على شفيع ويعسكر السبت

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تواصله مع حارس المرمى عامر شفيع المحترف في فريق نادي الفيحاء السعودي، للإطمئنان على إصابته، ومدى التحسن الذي طرأ عليها.

وكشف المنتخب الوطني عن حالة من الرضى حول حالة شفيع، وجاهزيته للعب أمام المنتخب الاسترالي يوم 14 الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأطمأن المنتخب على مشاركة الحارس في المباراة المهمة أمام الكنغر الأسترالي، والتي تشكل منعطفا مهما للمنتخب إذا ما أراد المنافسة بقوة على التأهل للدور الحاسم.

إلى ذلك، يدخل المنتخب الوطني في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمباراة استراليا.

تدريبات السلط ترحب بالشويكي

استقبلت تدريبات فريق نادي السلط لكرة القدم، حارس مرمى فريق نادي أهلي الخليل الفلسطيني عزمي الشويكي الذي يتواجد في عمان في إجازة.

وأنتظم الشويكي في تدريبات فريق السلط، للحفاظ على جاهزيته خلال فترة الاجازة التي يقضيها في عمان، على أمل المغادرة إلى فلسطين بجاهزية تامة.

ورحبت إدارة نادي السلط والجهاز الفني بالشويكي، مؤكدة عدم ممانعتها في المشاركة في التدريبات للوصول إلى الجاهزية.

الفيصلي يختبر المحترفين أمام الكرمل اليوم

يستضيف فريق النادي الفيصلي لكرة القدم على ملعبه اليوم الثلاثاء، فريق نادي الكرمل في مباراة ودية تقام في غمدان، عند الساعة الثانية والنصف مساء.

وتأتي هذه المباراة في اطار تحضيرات الفريقين للمشاركة في بطولة الفيصلي الودية.

ويسعى الفيصلي لاستثمار مباراة اليوم، لاختبار المحترفين النيجيري والغاني اللذين يتدربان مع الفريق.

مؤقتة الجزيرة تلتقي اللاعبين

التقت اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة يوم أمس الإثنين، لاعبي فريق كرة القدم، لمناقشة الخطوات التالية المتعلقة بالفريق ومستحقاته المالية، ومصير لاعبيه الذين انتهت عقودهم.

وأـكد الناطق الإعلامي للجنة المؤقتة الدكتور زياد الرميلي، أن الهدف من الاجتماع، إعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق، والذي يحتاج لجهود كبيرة وخطوات متتالية، إلى جانب الدعم المادي.

ولفت الرميلي، إلى أن الفريق سيباشر التدريبات، استعدادا للمشاركة في بطلولة النادي الفيصلي (بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان).

تأجيل دورة “البرو” يوما واحدا والانسحابات تقلص العدد

قرر اتحاد كرة القدم، تأجيل دورة التدريب الدولية “البرو” يوما واحد، لتنطلق فعالياتها يوم غد الأربعاء، بدلا من اليوم الثلاثاء كما كان مقررا.

وشهدت الأيام الماضية، ارتباكا في عملية التسجيل والانضمام للدورة، حيث انسحب عدد من المدربين، احتجاجا على رفض الاتحاد خصم رسوم الدورة من مستحقات الأندية التي ينتسب اليها المشاركون، في اجراء سيتم تطبيقه على كل المشاركين في جميع الدورات التدريبية.

ووفق المعلومات، فقد تسببت الانسحابات في تقليص عدد المشاركين إلى 16 مشاركا، قبل أن يرتفع العدد إلى 18 بعد اعلان اثنين من المنسحبين رغبتهم بالعودة للمشاركة.

ويشرف على الدورة الدولية المحاضران الأردنيان نهاد صوقار وزياد عكوبة، في كادر أردني لأول مرة يشرف على دورة بهذا المستوى المتقدم.

البقعة يلتقي عدوس ومكحل وأبو صالح لحسم استمرارهم

التقت إدارة نادي البقعة، نجوم فريق كرة القدم عدنان عدوس وفرح مكحل وعلي أبو صالح، سعيا لحل الاشكالية المالية معهم، وبالتالي ضمان استمرارهم مع الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.

وشهد الاجتماع نقاشا بين الطرفين، قبل أن يتم الاتفاق المبدئي على منح اللاعبين الثلاثة جزءا كبيرا من مستحقاتهم المالية، مقابل توقيعهم مع البقعة لمدة عام، وبالتالي المشاركة في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

ويسعى البقعة، للاتفاق مع أغلب لاعبيه الذين تواجدوا مع الفريق في دوري المحترفين الموسم الماضي، بناء على طلب المدير الفني إبراهيم حلمي، الباحث عن العودة بالفريق إلى مصاف أندية المحترفين مجددا.

لاعبو شباب الأردن يعيشون أجواء التحدي

بدأ لاعبو فريق شباب الأردن لكرة القدم، يعيشون أجواء التحدي، في ظل بدء العد التنازلي لمباراة الفريق أمام الشباب السعودي التي تقام يوم الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويعيش اللاعبون أجواء خاصة من التحدي، وإثبات قدرتهم على تعويض خسارة الذهاب، والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة، رغم الغيابات المؤثرة في الفريق والمتمثلة باللاعبين المميزين خالد عصام ومحمد الرازم. ويدخل شباب الأردن يوم الخميس المقبل، في معسكر داخلي في أحد فناق العاصمة عمان، استعدادا للمباراة، على أمل تعويض خسارة الذهاب التي انتهت سعودية بنتيجة 0-1.

درويش يستجيب لاحتجاجات الحكام

استجاب مسؤول التحكيم في اتحاد كرة القدم ناصر درويش، لاحتجاجات الحكام، بسبب تقليص قائمة حكام تقنية الفيديو المتواجدين على مجموعة خاصة في “الواتس آب” من 47 حكما إلى 30.

وتفاجأ حكام انضموا لمجموعة الواتس آب، بشطبهم لتصفية العدد إلى 30، الأمر الذي ازعج الحكام وبالتالي اجبار درويش على اعادة المجموعة كاملة، مع الاعلان عن تحديد موعد لاجراء اختبار باللغة الإنجليزية للحكام، لتقليص القائمة.

العقبة يطلب لاعبين من البقعة

طلب نادي العقبة، الاستعانة بلاعبي فريق البقعة لكرة القدم فرح مكحل وعلي أبو صالح، للعب في صفوف الفريق خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

ووفق المعلومات، فان العقبة، طلب ضم اللاعبين لمدة موسم، وهو ما تحفظ عليه نادي البقعة، الذي وافق على اعارتهما لمرحلة واحدة فقط، في انتظار مزيد من المفاوضات لحسم الموضوع.

كواليس النجوم

• المدرب السوري محمد عقيل، انضم للمدربين المشاركين في دورة التدريب الدولية “البرو”..الدورة تضم مدربين عراقيين وفلسطينيين إلى جانب المدربين الأردنيين.

• نادي البقعة استدعى يوم أمس المدير الفني إبراهيم حلمي، والمدرب العام خالد يوسف، للتوقيع رسميا على كشوفات النادي كمدربين لفريق كرة القدم الذي يستعد للظهور بدوري الدرجة الأولى.

• لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، خضع لاستراحة يوم أمس، في انتظار استئناف التدريبات اليوم، استعدادا لمباراة استراليا.

• نادي السلط أعلن أنه في انتظار رد نادي الوحدات بشأن استعارة اللاعب أدهم القرشي.

• لاعب فريق الوحدات لكرة القدم، باسم فتحي، ما يزال يدرس خطوات اقامة مباراة الاعتزال..اللاعب يواصل البحث عن راع للمباراة وعن الفريق الذي سيلعب امامه بعد اعتذار نادي الرمثا عن اللعب في الاعتزال لعدم الجاهزية.

• ناد يلعب في دوري المحترفين، يدرس التراجع عن اتفاق مع أحد اللاعبين للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل…النادي اتفق على كامل التفاصيل مع اللاعب ولكن دون توقيع عقد رسمي.

• لاعبون أشادوا بأرضية ملعب جاوا المتميز بأرضيته وطبيعة عشبه، كما تم الاشادة ايضا بملعب السلط..الانتقادات انصبت على ملعب الكرامة والبتراء بمدينة الحسين للشباب.

• اللاعب محمد أبو زريق “شرارة”، الذي يحترف في فريق السيلية القطري، عاودته الإصابة خلال تدريب أول من أمس..إلى ذلك تجمع عدد من اللاعبين والمدربين في قطر يوم أمس لوداع الحارس عبدالله الفاخوري الذي يعود إلى عمان اليوم، بعد أن أنهى فترة علاجه في الدوحة.