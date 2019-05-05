الاتحاد يلغي الـ400 دينار رسوم الشكوى بتوصية الرابطة الدولية و أبو عمارة والزواهرة يهبطان

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الاتحاد يلغي رسوم الشكوى وقيمتها 400 دينار

أعلن اتحاد كرة القدم، إلغاء رسوم تقديم الشكوى للجنة أوضاع اللاعبين، والبالغ قيمتها 400 دينار، وذلك بناء على توصية رابطة اللاعبين الدوليين fifpro.

وقال اتحاد الكرة، في رسالة بعثها للاعبين: نعلمكم بأنه وبناء على قرار الهيئة التنفيذية، تقرر إلغاء رسوم الشكوى المقدمة من اللاعبين إلى لجنة أوضاع اللاعبين وقيمتها 400 دينار أردني، بناء على توصية رابطة اللاعبين الدوليين fifpro.

وكشف لاعبون عن سعادتهم بهذا القرار، معتبرين أن استيفاء الرسوم لتقديم الشكوى لم يكن منطقيا، وهو ما دفع عددا من اللاعبين لعدم تقديم شكوى، لعدم امتلاكهم قيمة الرسوم.

إشادة رمثاوية بحفاوة استقبال السلطية

أشاد لاعبو وجمهور فريق الرمثا لكرة القدم، بحفاوة الاستقبال الذي لقيه النادي إدارة ولاعبين وجماهير، من قبل نادي السلط إدارة وجمهورا، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس على ملعب السلط، وانتهت بفوز الرمثا 3-2.

وحظي فريق الرمثا بحفاوة استقبال الجماهير السلطية، في موقف يؤكد عراقة وشعبية نادي الرمثا وجماهيريته.

ورغم الفوز الرمثاوي، إلا أن إدارة نادي السلط وجمهوره، حرصوا على استقبال نادي الرمثا وتقديم التهنئة له بالثبات، في موقف يجسد الروح الرياضية.

ووجه الرمثا إدارة وجماهير ولاعبين، الشكر للسلطية على هذه الحفاوة، مؤكدين أن الروح الرياضية التي سادت المباراة، يجب أن تكون مثالا للجميع.

أبو عمارة والزواهرة يهبطان في الدوري الكويتي

هبط فريق الفحيحيل الكويتي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بالدوري الكويتي لكرة القدم، بعد أن خسر أول من أمس أمام فريق الشباب بنتيجة 4-2 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

الفحيحيل الذي يحترف في صفوفه الأردنيان منذر ابو عمارة وإبراهيم الزواهرة، تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير، وبالتالي الهبوط.

توجه الاتحاد لإلغاء البطولة الودية

تداول معنيون في أندية المحترفين، حديثا عن توجه اتحاد الكرة، لالغاء البطولة الودية التي كان يعتزم الاتحاد اجراءها بعد بطولتي الدوري والكأس، على أن تمتد حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

المتحدثون من إداريين ومدربين، أشاروا إلى أن معلوماتهم تفيد بأن الاتحاد ربما يكون اتخذ قرارا بالغاء البطولة، بانتظار إعلانه رسميا، فيما لم يصدر عن اتحاد الكرة حتى الآن أي بيان يؤكد فيه إقامة البطولة أو الغاءها.

وتحدث البعض عن إمكانية تقديم اتحاد الكرة تعويضا محدودا للأندية، في حال الغاء البطولة، والذي يتسبب في إبعاد الأندية عن الملاعب حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.

نجوم الكرة يجتمعون استعدادا لبرنامج رمضان

عقد نجوم كرة القدم العاملون في دائرة المرافق الترفيهية والرياضية في أمانة عمان يوم أمس الاحد، اجتماعا، بهدف تنظيم برنامج رمضان المتعلق بدوامهم، والمتعلق ايضا بأنشطتهم الخيرية، التي تتضمن تنظيم زيارات خيرية خلال شهر رمضان.

وحضر الاجتماع مدربون ولاعبون حاليون وقدامى أمثال: ديان صالح وعدنان عوض ورأفت علي ومعتز ياسين وعوض راغب وأحمد عبدالستار ومحمود شلباية واسامة طلال ومحمد الباشا وبسام الخطيب.

رئيس نادي الرمثا يتنفس الصعداء

كشف مقربون من رئيس نادي الرمثا رائد النادر، أن الأخير تنفس الصعداء بعد أن تكللت جهوده في تثبيت الفريق في مصاف أندية المحترفين لكرة القدم.

النادر الذي تسلم رئاسة النادي في توقيت عصيب، احتاج إلى جهد مضاعف لانقاذ الفريق من الهبوط، وفق مقربين منه، كشفوا عن انشغاله على مدار الساعة لرفع معنويات اللاعبين، وتوفير المكافآت للاعبيه بحثا عن إنقاذ الفريق.

مقرب من النادر أكد أن الرئيس لديه مخطط يمتد لعدة مواسم، يهدف إلى اعادة الرمثا إلى منصات التتويج، ويتعداه إلى البطولات العربية والآسيوية، مؤكدا أن النادر يعول كثيرا على الدعم الجماهيري الكبير للرمثا، والذي لعب دورا مهما في انقاذ الفريق إلى جانب الجهازين الفني والإداري.

مصدر في الرمثا أشار ايضا إلى أن النادر يستعد لتهنئة النادي الفيصلي بلقب الدوري، والوحدات بإدارته الجديدة، وناديي سحاب ومعان بالصعود لدوري المحترفين، بانتظار ترتيب زيارات رسمية لتقديم التهنئة بشكل رسمي.

دائرة الحكام تحذر المقيمين والحكام

حذرت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، المقيمين والحكام، من مغبة إدارة مباريات غير مكلفين بها من قبل دائرة الحكام في الاتحاد، مذكرا بعقوبة مثل هذه المخالفة.

وأشارت دائرة الحكام إلى أن التعليمات في حالة المخالفة تنص على إيقاف الحكم أو المقيم 3 أشهر، وتنزيل الحكم أو المقيم للدرجة الأدنى.

واشارت دائرة الحكام أنه لا يسمح للحكم أو المقيم المشاركة في بطولات أو مباريات غير مكلف بها من دائرة الحكام الا في عمله ووفق نموذج يتضمن بطولات الدرك والامن العام والقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم وأمانة عمان.

وعمم الاتحاد كتابا على الحكام موقعا من مدير دائرة الحكام ناصر درويش، بضرورة الالتزام بما جاء فيه.

العلاونة يبدع في الجليل والرمثا

أكد المدرب حسين العلاونة علو كعبه التدريبي، عندما نجح في تحقق إنجازين بزمن قصير، دفعت الجمهور للإشارة إليه بالبنان.

العلاونة تولى مهمة المدير الفني لفريق الجليل في الفترة الماضية، حيث نجح في مساعدته على الصعود لمصاف أندية الدرجة الأولى، علما أن ياسر العمري لعب دورا مهما أيضا عندما عمل مساعدا للعلاونة.

العلاونة وبعد انتهاء مهمته مع الجليل، توجه للعمل مساعدا للمدير الفني لفريق الرمثا أسامة قاسم، في مهمة الإنقاذ التي توجت بالنجاح بعد قيادة الرمثا لثلاثة انتصارات متتالية، ثبتت أقدام الفريق في دوري المحترفين.

ورفع هذا الانجاز من أسهم العلاونة، الذي يتوقع أن يواصل صعوده التدريجي في عالم التدريب في المواسم المقبلة.

إسماعيل يصعد منصات التتويج في قطر

صعد المدرب الأردني لفريق الفئات في النادي العربي القطري ماهر إسماعيل، إلى منصات التتويج أول من أمس، بعد أن قاد فريقه للقب وبالتالي الصعود لدوري نجوم قطر في الفئات.

إسماعيل الذي يدرب فريق العربي للفئات، نجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة بدوري الدرجة الأولى، وبالتالي الصعود بالفريق لمصاف أندية المحترفين، في إنجاز جديد يسجل للمدرب الأردني.

وكان اسماعيل عمل مدربا في الباطن السعودي، وحقق نتائج جيدة مع فرق الشباب في النادي، قبل الانتقال للعربي القطري.

كواليس النجوم

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، تواجد في قبرص أول من أمس، لمتابعة مباراة فريق أبويل القبرصي الذي يحترف فيه لاعب المنتخب موسى التعمري، مع فريق أبولون ليماسول والتي انتهت بفوز فريق أبويل بنتيجة 3-0، وبالتالي التتويج بلقب الدوري القبرصي.. فيتال تابع المباراة من المدرجات لرصد التعمري الذي شارك في 23 مباراة بالدوري القبرصي وسجل 9 أهداف… الصحف القبرصية تناولت تصريحا لرئيس نادي أبويل، يقول فيه أنه كان في طريقه للفيصلي للحصول على خدمات اللاعب عمر هاني، قبل أن يتعرض فريقه لخسارة بقبرص، ما دفعه لتأجيل الحضور إلى عمان، مشيرا إلى الأمور هادئة الآن، وبالتالي الترتيب لزيارة الفيصلي سعيا لضم اللاعب هاني.

• انتقادات وجهت لبرنامج مباريات الأسبوع الأخير في دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، بسبب وضع مباراتي الفيصلي مع الجزيرة “مباراة التتويج”، والاهلي مع البقعة “مباراة الهبوط” بنفس اليوم والتوقيت “الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس المقبل”… المنتقدون اعتبروا أن هاتين المباراتين كان يجب أن تكونا في يومين منفصلين لأهميتهما، ولتمكين القناة الرياضية من نقلهما على الهواء مباشرة، فيما بقية المباريات ليست مهمة أو مؤثرة… المباراة الأولى ستشهد تتويج الفيصلي بطلا للدوري، والمباراة الثانية ستحدد هوية الفريق الثاني الهابط برفقة ذات راس إلى مصاف اندية الدرجة الأولى… المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، تفيد أن دائرة المسابقات وضعت مباراة الاهلي والبقعة يوم الخميس، بسبب احتجاج البقعة على اقامتها يوم الاربعاء، بداعي أن الاهلي يكون في هذه الحالة حصل على ايام راحة اضافية… الاتحاد لا يمانع في اقامتها يوم الاربعاء لغايات البث التلفزيوني، في حال وافق الناديان على ذلك.

• لاعبو فريق الرمثا احتفلوا بالفوز على السلط، وضمان عدم الهبوط، بالاهازيج الرمثاوية المعروفة، والتي تجلت في أحد مطاعم جرش حيث توقف الفريق لتناول وجبة العشاء، وسط فرحة كبيرة للاعبين والجماهير.

• مقربون من إدارة أحد الأندية، كشفوا عن بدء الإدارة في مفاتحة مدير فني جديد لفريق الكرة، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

• نجم سابق ومعروف، بات مرشحا للإشراف على تدريب فرق الفئات العمرية في ناديه في الموسم المقبل.