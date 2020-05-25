الاتحاد يواصل أعماله “عن بُعد”.. ويحدد آلية استقبال المراجعين

عمان- الغد – يواصل اتحاد كرة القدم، أعماله الادارية “عن بُعد”، مع تحديد آلية استقبال المراجعين في مقره، ابتداءً من الخميس القادم 28 ايار الجاري، وفق ضوابط صحية صارمة، تماشياً مع تعليمات الجهات الرسمية، والتي تتضمن تشديد اجراءات السلامة العامة، في ظل جائحة كورونا.

ويبدأ الاتحاد في استقبال المراجعين للدائرة المالية، يومي الاثنين والخميس، ودائرة شؤون الاندية يوم الثلاثاء، من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.

ويتوجب على المراجعين أخذ موعد مسبق قبل زيارة الاتحاد، لضمان عدم الاكتظاظ، تماشياً مع اجراءات التباعد الاجتماعي، من خلال الاتصال على رقم الاتحاد (065657662)، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

ويستقبل الاتحاد المراسلات الرسمية عبر البريد الالكتروني: (bureau@jfa.com.jo)، كما يستطيع اركان اللعبة التواصل مع لجنة اوضاع اللاعبين، من خلال: (psc@jfa.com.jo) ، مع تواصل الاجابات على كافة الاستفسارات بخصوص شؤون الاندية: (info@jfa.com.jo)، مع امكانية مراجعة مقر الاتحاد للضرورة بالاوقات المحددة وفق التعليمات.

وكان الاتحاد، ارسل لمختلف الاندية، وبكافة الدرجات، كتاباً رسمياً، يتضمن تفاصيل العودة التدريجية للعمل الاداري في مقر الاتحاد، الى جانب تعليمات السلامة العامة وارشادات مراجعة الاتحاد، وفق الضوابط الصحية.

في المقابل، تتواصل اعمال دوائر الاتحاد كافة، يومياً وبالشكل المعتاد “عن بُعد”، مع استمرار نشر المحاضرات والفيديوهات الخاصة بالمدربين واللاعبين عبر الموقع الالكتروني.

وكان الاتحاد اعلن في وقت سابق، مساعيه نحو استئناف نشاطات كرة القدم خلال الفترة القادمة، من خلال وضع خطة للعودة التدريجية، وضمن شروط صحية مشددة، بانتظار موافقة الجهات الرسمية، في ظل جائحة كورونا التي اجبرت منافسات اللعبة حول العالم على التوقف منذ منتصف اذار الماضي، في اطار المساعي الرامية للحد من انتشار الفيروس.