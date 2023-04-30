“الاتصالات الأردنية” توزع 39.375 مليون دينار أرباحاً على مساهميها

وافقت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية- أورنج الأردن على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها مقدارها 39.375 مليون دينار، أي 210 فلساً/ للسهم، لتشكّل ما نسبته 21 بالمئة من رأسمال الشركة البالغ 187.5 مليون دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع والعشرين الذي عقد مؤخراً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور شبيب عماري، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، ومدققي الحسابات ديلويت وتوش والمستشار القانوني ثائر النجداوي، وحضور86,69 بالمئة من مساهمي الشركة.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، أقرّت الهيئة العامة جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، وتمت الموافقة على محاضر اجتماعات الهيئة المنعقدة خلال العام الماضي وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2022.

وبحسب البيانات المالية الواردة في الميزانية العامة للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول 2022، فقد بلغ حجم موجودات الشركة 742.7 مليون دينار، مرتفعةً بنسبة 6 بالمئة عما كانت عليه في نهاية العام قبل الماضي 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 6.1 بالمئة لتصل إلى 298.4 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.

وفي جانب الإيرادات، فقد تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات مقدارها 347.6 مليون دينار، مرتفعةً بنسبة 4.2 بالمئة عما كانت عليه في العام 2021، وحقّقت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباحها (بعد الضريبة) في نهاية العام الماضي بنسبة 68.5 بالمئة لتصل إلى 44 مليون دينار.

وقال الدكتور عماري في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة، إن العام 2022 تضمن محطات مفصلية وهامّة؛ أولها النمو في الإيرادات والمتوقع استمراره في السنوات القادمة، وثانيها توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عالجت قضايا خلافية وتسويات مالية تخدم الخزينة والأردنيين والمشغلين، وثالثها تعزيز شراكتنا مع الحكومة وآخرين في عملية التحول الرقمي بالأردن.

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أن العام الماضي شكل نقطة تحول هائلة لأورنج الأردن من حيث النمو، ذلك أنها واصلت تقديم كل جديد لمشتركيها سواءً الأفراد أو قطاع الأعمال، وستبدأ قريباً في بناء شبكة الجيل الخامس.

–(بترا)