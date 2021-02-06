تمديد فترة حزم الانترنت المجانية لطلبة الجامعات حتى نهاية حزيران القادم

تيسير نعيمات

عمان- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس اليوم السبت، شكره وتقديره لشركات الاتصالات الخلوية (زين، أورانج، أمنية) العاملة في المملكة، وذلك لتعاونها الدائم واستمراراً مساهمتها في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتخفيف آثارها على طلبة الجامعات الأردنية.

وأعلنت هذه الشركات عن تمديدها فترة مبادرتها المتمثلة بإتاحة حزم إنترنت مجانية مخصصة لتصفح المنصات التعليمية المعتمدة من قبل الجامعات الأردنية ضمن حزمة التعليم الجديدة سواء التعلم الإلكتروني (عن بعد)، أو التعلم المدمج حتى شهر حزيران المقبل لعام 2021، وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والريادة.

وأضاف الوزير أبوقديس أن استمرار شركات الاتصالات العمل بهذه المبادرة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في دعم قطاع التعليم العالي بشكل عام والجامعات الأردنية بشكل خاص، والمساهمة في التخفيف والتسهيل على طلبة الجامعات، وليتمكنوا من متابعة دراستهم الجامعية والتواصل بشكل مستمر مع أعضاء هيئة التدريس عبر منصات التعلم الإلكتروني المعتمدة في كل جامعة.