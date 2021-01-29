“الاتصالات” تبحث عن مصدر زيادة أسعار بطاقات الشحن وتتوعد بمخالفته

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور بان الهيئة لن تسمح بزيادة أسعار بطاقات الشحن الخلوية وجار العمل لمعرفة التفاصيل ومصدر الزيادة واتخاذ ما يلزم حال ثبوت رفع الأسعار.

وأكد الدكتور الجبور أنه “إذا ما ثبتت الزياده سوف يتم مخالفة المسبب وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة”، علماً بأن الهيئة قد قامت بارسال مخاطبات رسمية وانتظار الرد الرسمي من قبل الشركات بهذا الخصوص.