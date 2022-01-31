“الاتصالات” تختبر الذكاء الاصطناعي لحجب تطبيقات نقل غير مرخصة

إبراهيم المبيضين

عمان- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها تعمل من فترة وتتابع مع شركات محلية لاختبار وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال حجب تطبيقات نقل غير مرخصة تنفيذا لطلبات سابقة من العام الماضي تلقتها من الجهات الحكومية المعنية في قطاع النقل: وزارة النقل، وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.

وبينت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في ردها على أسئلة لـ”الغد” أن ما تقوم به اليوم بهذا الخصوص يأتي في إطار “التجربة”، بالتعاون مع شركات محلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل متابعة حجم مثل هذه التطبيقات والمواقع وبالتالي حجبها، وسيصار إلى الإعلان عن تفاصيل هذه الطريقة حال اعتماد نتائج التجربة في بلد يقدر فيه عدد اشتراكات الخلوي بحوالي 7.3 مليون اشتراك وحوالي مليون مستخدم للإنترنت.

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تلقت في وقت سابق من العام الماضي طلبات رسمية من الجهات المعنية في قطاع النقل( وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري) للعمل على حجب 26 تطبيقا غير مرخص لنقل الركاب، إذ قامت الهيئة وقتها بمخاطبة مشغلي خدمات الاتصالات لحجب هذه التطبيقات بالاستناد إلى التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات.

وقالت هيئة الاتصالات إنها بعد تلقيها طلب الحجب من الجهات المعنية في قطاع النقل، تقوم الهيئة بمخاطبة الشركات المرخصة بتقديم خدمات الإنترنت للعمل على حجب هذه التطبيقات بالسرعة القصوى، والتنسيق الدائم مع مندوبي الشركات المرخصة بمتابعة تنفيذ حجب التطبيقات التي تمكنت الشركات من حجبها، لكن عدد من هذه التطبيقات غير المرخصة يعاود الظهور والعمل باستخدام طرق فنية وتقنية متجاوزة الحجب. وأوضحت الهيئة في إجاباتها أن هذه التطبيقات تعاود العمل متجاوزة الحجب لأنها تعتمد على تغيير الخصائص الفنية الخاصة بها وتغير بصمتها التعريفية مثل عناوين الإنترنت و/أو أسماء النطاقات المتعلقة أو الموصولة بها باستمرار للتحايل على آليات الحجب المتعارف عليها وفقا للتقنيات المطبقة حاليا ويتم إعادة تشغيلها وفق نطاقات وعناوين إنترنت جديدة.

إلى ذلك، قالت هيئة الاتصالات إنها “قامت بمخاطبة وزارة النقل وهيئة النقل بحيثيات عملية الحجب والصعوبة الفنية التي تواجه الهيئة وشركات الإنترنت في ديمومة عملية الحجب.

وأشارت إلى أنه نتيجة لسلوك هذه التطبيقات غير المرخصة أصبح هناك صعوبة كبيرة في استمرار حجبها، وبالتبعية لجأت الهيئة لاعتماد خيارات أكثر نجاعة مثل اختبار وتجربة الذكاء الاصطناعي لحجب ومتابعة حجب مثل هذه التطبيقات.

ويعمل في قطاع النقل منذ سنوات 7 تطبيقات ذكية مرخصة متخصصة في النقل عبر الهواتف الذكية.