“الاتصالات” ترفد الخزينة بـ94 مليون دينار حتى أيار

عمان -الغد – رفدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خزينة الدولة حتى أيار من العام الحالي بنحو 083ر94 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور غازي الجبور، إن نسبة التحصيل بلغت 88 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 والمتوقعة 107 ملايين دينار.

وأوضح أن الهيئة تعد أكثر مؤسسة مستقلة إيراداً للخزينة والأكثر وفراً، حيث بلغ إجمالي ما جرى توريده للخزينة العامة منذ نشأة الهيئة 953ر1 مليار دينار.

يذكر أن الهيئة تتقاضى 1 بالمائة من عوائد الاتصالات المتنقلة ككلف تشغيلية ولا تعتمد على خزينة الدولة، علماً أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 بالمائة التي يتم دفعها سنوياً من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.