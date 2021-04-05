“الاتصالات” تطلق تطبيقا ذكيا لخدمات الطيف الترددي غدا

إبراهيم المبيضين

عمّان- تطلق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم غد الثلاثاء رسميا ولأول مرة تطبيقا للهواتف الذكية لتسهيل على الناس والمستثمرين والشركات عملية إدارة وترخيص الطيف الترددي لكل من يستفيد منها في تقديم خدمات الاتصالات في المملكة.

وتعلن الهيئة عن هذا المشروع في مؤتمر صحفي يعقده رئيسها الدكتور غازي الجبور وذلك في إطار عملية التحول الرقمي التي تشهدها الهيئة في خدماتها التي تقدمها للناس .

وسيكون التطبيق متاحا عبر الهواتف الذكية لتنفيذ كل خدمات إدارة الطيف الترددي وترخصيها وتجديد تراخيص والدفع لها بالأون لاين عن بعد ما يعزز عمليات الهيئة ويوفر الوقت والجهد والتكاليف على الناس، ويسرع من إنجاز الأعمال في الهيئة التي تشرف وتنظم قطاع الاتصالات في المملكة.

ويستفيد من هذا التطبيق كل الشركات والأفراد القائمين على مشاريع للاتصالات والبث التلفزيوني والراديو وخدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية وغيرها من الخدمات.

وسيتحدث الدكتور الجبور أيضا خلال المؤتمر عن إنجازات وابرز مؤشرات القطاع في العام 2020.

وأنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية ” تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.”

وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته . كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

من جانب آخر، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحسب قانون الاتصالات، بالعمل وبشكل مستقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.

ومن مهامها إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية.

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