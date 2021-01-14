“الاتصالات” توجه “كريم نتوركس” للالتزام بقانون الخدمات البريدية

عمان- الغد- عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس اجتماعاً مع شركة كريم نتوركس الأردن المرخصة من قبل الهيئة كونها مشغل بريد خاص لتقديم الخدمات البريدية في المملكة حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور وبحضور ممثلين عن سائقي شركة كريم والمتمثلة بخدمة “كريم بوكس ”

ونسقت الهيئة الى اجتماع طارىء جاء بعد اعتراض مجموعة من سائقي كريم على تغيير الأسعار التي أعلنت عنه شركة كريم حيث تم الاستماع الى مطالب سائقي توصيل الطلبات في شركة كريم و التباحث حول الأسعار المعتمدة حالياً للطلبات .

هذا وقد وجهت الهيئة شركة كريم للالتزام بأحكام قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 وعدم التعدي على الحق الحصري الخاص بشركة البريد الأردني والتي تتضمن نقل البعائث البريدية التي لا يزيد وزنها على (500) غرام حيث ألزمت المادة (12/أ) من ذات القانون مشغل البريد الخاص بتقديم هذه الخدمة بخمس أضعاف الأجرة التي يستوفيها مشغل البريد.

وأشارت الإحصائيات الواردة إلى الهيئة من خلال مشغلي البريد الخاص و العام أن عدد العاملين في القطاع البريدي للعام (2019) بلغ (5321) عامل، اذ زاد بنسبة (59%) عما كان عليه في العام الذي يسبقه، حيث لوحظ زيادة في نسبة خدمات التوصيل التي تعمل من خلال التطبيقات الذكية الأمر الذي أدى الى خلق فرص عمل جديدة وحيوية اذ يشهد القطاع البريدي في المملكة تطورات متسارعة تتكامل لغايات تعزيز خدماته في مجال التجارة الإلكترونية.

وتجدر الإشارة الى أن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على القيام بدورها الذي اسند اليها بموجب احكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 والذي أناط بها تنظيم الخدمات البريدية في المملكة الأردنية الهاشمية