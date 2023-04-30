“الاتصالات” توزع 39 مليون دينار أرباحا على مساهميها

عمان – الغد – وافقت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية-أورنج الأردن على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها مقدارها 39.375 مليون دينار، أي 210 فلسات/ للسهم، لتشكّل ما نسبته 21 % من رأسمال الشركة البالغ 187.5 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع والعشرين الذي عقد الأربعاء الماضي، عبر تقنية AGMPRO برئاسة الدكتور شبيب عماري، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ومدققي الحسابات ديلويت وتوش والمستشار القانوني ثائر النجداوي، وحضور86.69 % من مساهمي الشركة.

كما أقرّت الهيئة العامة جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، وتمت الموافقة على كل من محاضر اجتماعات الهيئة المنعقدة خلال العام الماضي وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2022.

وبحسب البيانات المالية الواردة في الميزانية العامة للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022، فقد بلغ حجم موجودات الشركة 742.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 6 % عما كانت عليه في نهاية العام قبل الماضي 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 6.1 % لتصل إلى 298.4 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.

وفي جانب الإيرادات، فقد تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات مقدارها 347.6 مليون دينار، مرتفعة بنسبة

4.2 % عما كانت عليه في العام 2021، وحققت الشركة ارتفاعا في صافي أرباحها (بعد الضريبة) في نهاية العام الماضي بنسبة 68.5 % لتصل إلى 44 مليون دينار.

وقال د. عماري في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة، إن العام 2022 تضمن محطات مفصلية ومهمة؛ أولها النمو في الإيرادات والمتوقع استمراره في السنوات القادمة، وثانيها توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عالجت قضايا خلافية وتسويات مالية تخدم الخزينة والأردنيين والمشغلين، وثالثها تعزيز شراكتنا مع الحكومة وآخرين في عملية التحول الرقمي بالأردن.

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أن العام الماضي شكل نقطة تحول هائلة لأورنج الأردن من حيث النمو، ذلك أنها واصلت تقديم كل جديد لمشتركيها سواءً الأفراد أو قطاع الأعمال، معتمدة على هيكلة نموذجها بشكل جديد وشبكات متقدمة وموظفين ذوي خبرة عالية، إلى جانب الحلول الرقمية المبتكرة التي جعلت أورنج الأردن في المقدمة. وأوضح منصور أن أورنج أول من شغل الجيل الخامس (5G) كخطوة رائدة في القطاع، كما أنها ستبدأ قريباً في بناء شبكة الجيل الخامس.

وتهتم أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بموظفيها، زبائنها، المجتمع والبيئة، من خلال تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى برامجها الرقمية في أكثر من 50 موقعاً في المملكة والتي تسهم في نشر الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية والريادية.