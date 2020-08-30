“الاتصالات” توضح حول انقطاع الإنترنت المتكرر محليا وعالميا

عمان-الغد- قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في بيان لها أنه تواجه حالياً بعض كبرى الشركات العالمية المتخصصة بربط توصيل خدمات نقل البيانات (الانترنت) من توقف وانقطاعات متكررة في الانظمة التابعة لها على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي مما أثر سلباً على معظم التطبيقات العاملة من خلالها ومن ضمنها منظومات الحوسبة السحابية في توصيل خدماتها للمشتركين وتلبية احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

وأضافت الهيئة أنه يتم العمل حاليا مع الجهات المعنية محلياً ودولياً لتقصي الحقائق وتحديد الأسباب والعمل على حلها بأقرب وقت ممكن لإعادة الوضع على ما كان عليه سابقاً.