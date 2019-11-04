“الاتصالات”.. ملف “مشاكل القطاع” يراوح مكانه

إبراهيم المبيضين

عمان – قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها أنجزت العديد من المشاريع والبرامج والخدمات الإلكترونية خلال فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز، في محاور الحكومة الإلكترونية، السياسات والاستراتيجيات، المبادرات، ومشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، إلا أن ملف “مشاكل قطاع الاتصالات” المرحل من الحكومة السابقة – والذي وعدت حكومة الرزاز بإيجاد حلول له مع نهاية الربع الأول من العام الحالي- ما يزال عالقا رغم دخولنا في الربع الأخير من العام 2019.

وأكدت مصادر متطابقة في القطاع أمس لـ”الغد” أن الحوار بين الحكومة والشركات ما يزال مستمرا للوصول الى توافقات حول مختلف القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع “الاتصالات” والتي تشمل: رسوم المشاركة بالعوائد ومنها ما هو متعلق بالطيف الترددي مثل تمديد مدد التراخيص الراديوية وتوزيع عوائد الحيازة والعوائد السنوية على فترة التراخيص والقضايا المرفوعة أمام المحاكم حول موضوع المشاركة في العوائد على خدمات البيانات في محاولة لحلها من خلال لجنة تسوية النزاعات في الحكومة.

وزارة الاقتصاد الرقمي أنجزت في بداية العام الحالي الدراسة التي وعدت بها حول العبء الضريبي على قطاع الاتصالات، وأطلعت المشغلين على الدراسة ونتائجها، ولكن الانتهاء من هذه الدراسة – وفقا لمصادر حكومية – لا يعني الوصول الى اتفاقات تخدم مصالح الجميع، ومنذ ذلك الوقت تم الاجتماع مع الشركات عدة اجتماعات لدراسة حلول ومقترحات تخدم مصالح الجميع؛ الخزينة، والمستخدم، والقطاع، وتسهم في نمو هذا القطاع المهم، ولم يتم الى الآن الوصول الى حل توافقي مع القطاع.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارات لـ “الغد” بانها تمكنت من أتمتة وإطلاق (163) خدمة إلكترونية مكتملة ومتصلة، وإنجاز العديد من الإنجازات على مستوى التشريعات والسياسات لعل ابرزها اقرار قانون الأمن السيبراني، واقرار السياسة العامة للقطاع.

وأكدت الوزارة أنها واصلت العمل ايضا خلال الأشهر الماضية على محور دعم ريادة الأعمال في المملكة من خلال العديد من المبادرات، موضحة بانها تجري حاليا حوارات ونقاشات مع المعنيين في هذا القطاع للخروج باطار تنظيمي يشمل تحسين الإجراءات والتشريعات التي تمس عمل رياديي الأعمال في المملكة وتسهل انشاء أعمالهم وتطويرها لتتحول الى مشاريع انتاجية.

الحكومة الإلكترونية

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفي محور الحكومة الإلكترونية أكدت بانها أنجزت العديد من الخدمات ، مشيرة في ردها على اسئلة ” الغد” بانها قامت خلال فترة عام ونصف العام بأتمتة وإطلاق (163) خدمة إلكترونية مكتملة ومتصلة، حيث تم إطلاق (17) خدمة إلكترونية في وزارة الداخلية و (9) خدمات إلكترونية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات و (25) خدمة إلكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين و(8) خدمات في دائرة مراقبة الشركات و(56) خدمة في امانة عمان و(29) خدمة في وزارة العدل و(8) خدمات في وزارة التنمية الاجتماعية و(5) خدمات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية و(4) خدمات في وزارة السياحة وخدمة واحدة في صندوق المعونة الوطنية بالإضافة لإطلاق منصة بخدمتكم.



وقالت الوزارة بانها تمكنت ايضا من توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة للمواطنين مثل: إصدار جواز السفر إلكترونيّا لأوّل مرّة، والإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تراسل الذي يهدف لتبادل المراسلات الحكومية بين الدوائر ومتابعتها إلكترونيا مما يساهم في زيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل البريد.

وضمن إنجازاتها ايضا أكدت الوزارة بانها قامت باطلاق “قيم تجربتك” التي تتيح المجال لدى المواطن لعرض تجربته وإبداء رأيه في مستوى الخدمة الحكومية المقدمة له، وتطوير روبوتات الدردشة ( التشات بوت) لست خدمات حكومية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي كمرحلة أولى وسيتم إضافة خدمات حكومية أخرى.

السياسات والاستراتيجيات

واستعرضت الوزارة ابرز انجازاتها على مستوى السياسات والاستراتيجيات، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019، وجرى اقرار السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، كما تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023.

وأشارت الوزارة الى إقرار تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة، واقرار وتعميم السياسات الوطنية للأمن السيبراني وعددها 20 سياسة، واعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة، واقرار وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة.

وقالت الوزارة إن من إنجازاتها ايضا تنفيذ ونشر نتائج مسح استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة مايكروسوفت في مجالات عديدة منها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتصنيف البيانات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح في مجالات البيانات الحكومية المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر.

المبادرات

وعلى مستوى المبادرات قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بانها تمكنت من تدريب (603) خريجين في القطاع الخاص والجامعات من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد، والبدء بتدريب الفوج الثالث من التدريب المكثف على المهارات التقنية والحياتية واللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، بلغ عدد المتدربين لغاية الآن (243) متدربا.

وأشارت إلى انها تمكنت من تدريب (20) طالبا جامعيا على أحدث البرمجيات بالتعاون مع شركة أوراكل، وتدريب (130) خريجا في محافظة إربد بالتعاون مع شركة ساجو، وتم توظيف نسبة 58 % منهم، والبدء بتدريب (25) خريجا مع أكاديمية القصور في إربد على لغة البرمجة بايثون.

وأوضحت بانه من بين الإنجازات ايضا كان إطلاق شبكة المستثمرين المغتربين والتي تهدف إلى التشبيك بين الرياديين ورجال الأعمال، واطلاق مبادرة المليون مبرمج، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و”موضوع” لتدريب وتشغيل خريجي القطاع، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص لتشجيع التوظيف في المحافظات والاستفادة من البنى التحتية لمحطات المعرفة، للبدء بإجراءات تحويلها إلى حاضنات أعمال ومراكز للتدريب.

كما أكدت الوزارة بانها تمكنت من تدريب مدربي محطات المعرفة بالتعاون مع شركة فيرجينيا للتطوير والتدريب، وإعادة تفعيل دور محطات المعرفة بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات مثل (شركة أورانج، طلال أبو غزالة، منصة إدراك، شركة سيفيك، شركة جالاكسي، وفتح 5 أكاديميات للتدريب في مجال الأمن السيبراني في خمس جامعات أردنية بالتعاون مع شركة بالو ألتو، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات في حكومة العراق بهدف التعاون ونقل الخبرات وفتح المجال امام الشركات الاردنية لزيادة صادراتها الى دولة العراق وفتح اسواق جديدة.

مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني

وعن مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني قالت الوزارة بانها قطعت شوطا في هذا المشروع ، مبينة انه ضمن مشروع ربط شبكة الألياف الضوئية – اقليم الجنوب ، تم الانتهاء من مشروع الأعمال المدنية والكوابل لـ 846 موقعا وتم ربط وتشغيل 384 موقعا في محافظة الكرك و187 موقعا في محافظة الطفيلة ويتم حاليا العمل على استلام الاعمال في محافظة معان.

وقالت بانه ضمن مشروع ربط شبكة الالياف الضوئية – اقليم الشمال ، تم الانتهاء من الاعمال المدنية وتم تمديد 479 كم كيبل أرضي من أصل 750 وتم تعليق 132 كم كيبل هوائي من أصل 386 كم، وضمن مشروع ربط شبكة الألياف الضوئية- اقليم الوسط، تمت احالة عطاء تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية في محافظة البلقاء وغرب عمان ويتم حاليا تقييم عطاء تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية في محافظة الزرقاء وشرق عمان ماليا بالاضافة الى الانتهاء من عملية التقييم الفني لعطاء تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية في مادبا وجنوب عمان.