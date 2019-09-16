“الاتصالات”: نستعد لإدخال خدمات الجيل الخامس في الأردن

عمان– أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، ان الهيئة خاطبت شركات الاتصالات المتنقلة زين واورانج وأمنيه لإتاحة المجال امامها لإجراء التجارب الفنية لتشغيل شبكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة باستخدام الحزم الترددية 3640-3700 م.هـــ و 3740-3800 م.هـــ المتوفرة لدى الهيئة لهذا الغرض في خطوة ريادية تهدف الى جعل الاردن سباقاً في ادخال الخدمات المتطورة الى السوق.

وابدى الجبور في تصريح صحفي، استعداد وجاهزية الهيئة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ التجارب الفنية من قبل الشركات الراغبة، مشيرا الى ان مخاطبة الشركات المعنية يأتي انسجاماً وتنفيذاً للتوجهات الملكية في خلق بيئة استثمارية قادرة على تقديم الخدمات وتعزيز منظومة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

كما يأتي حرصا من الهيئة على ايجاد وتجهيز المتطلبات والبيئة المناسبة والتحضير التنظيمي لاستيعاب خدمات الجيل الخامس في السوق المحلية بالتنسيق مع الشركات لإدخال هذه الخدمات في المستقبل القريب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها واتاحتها للمستفيدين بجودة وكلفة مقبولة. وبين الجبور، أن الجيل الخامس يتميز بالسرعات العالية لنقل البيانات الضخمة واندماجها مع التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تقنيات حديثة، ما يؤهلها لان تكون منصة اقتصادية تدعم التحول الى الاقتصاد الرقمي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة . واشار الى أن شبكات الجيل الخامس لن تكون شبكات ومنصات اتصالات تقليدية تدعم خدمات الاتصالات فقط، بل ستكون منصات اقتصادية تتيح تقديم خدمات وتطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه والصناعة والمدن الذكية الأمر الذي سيعود بالمنفعة على المستفيد وتحسين الخدمات من جهة وتعزيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى. (بترا)