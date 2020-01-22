الاتفاق السعودي يستعير المغربي أزارو من الأهلي المصري

الرياض – أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع المهاجم المغربي وليد أزارو على سبيل الاعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر صورة اللاعب وكتب عليها “مرحبا وليد أزارو”.

وتابع “أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري”.

وشهد اليومان الماضيان تغييراً في موقف ازارو (24 عاما) بعدما أبدى مرونة في قبول العرض الاتفاقي، اثر التوصل لاتفاق مع الاهلي الذي يرتبط معه لمدة خمس سنوات مضى منها عامان ونصف بعد انتقاله من الدفاع الحسني الجديدي المغربي. واعار الاهلي مهاجمه المغربي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.-(أ ف ب)