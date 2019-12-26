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الاتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الليبيين

منذ ساعتين
جلالة الملك عبد الله الثاني- الغد

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عمان- بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، تم التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الأشقاء الليبيين، ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
وأمر جلالة الملك أن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين.-(بترا)

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