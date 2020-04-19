الاثنين.. أجواء ربيعية دافئة بأغلب المناطق

عمان-الغد- تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق يميل للحرارة في ساعات الظهر والعصر وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة مع ساعات العصر، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق، تتحول الى شمالية غربية ساعات العصر والمغرب، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه.

ونهار غد الثلاثاء تستمر درجات الحرارة بالارتفاع وتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق يميل للحرارة في ساعات الظهر والعصر، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، فيما تظهر كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس أدفأ من المُعتاد في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.