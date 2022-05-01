الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول (تحديث مستمر)

أعلنت دول عربية، اليوم الأحد، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق بيانات رسمية.

أعلن مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة، أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر في الأردن.

أعلنت سلطنة عمان بعد ثبوت رؤية الهلال أن الإثنين 02 مايو يوم عيد الفطر السعيد.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 2 أبريل/ نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن الاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت وزارة الأوقاف القطرية ونظيرتها اليمنية، وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحرى الهلال في الإمارات، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، والمجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والجزائر، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية منفصلة.

ويحل أول عيد الفطر في مصر ولبنان، الإثنين، أيضا، وفق بيانات صادرة عن مفتي مصر شوقي علام، واللبناني، عبد اللطيف دريان.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين أول أيام عيد الفطر. كما أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ الاثنين أول أيام شهر شوال.