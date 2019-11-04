الاثنين المقبل.. العالم سيشهد ظاهرة فلكية نادرة

دبي- يمر كوكب عطارد أمام قرص الشمس 13 مرة خلال قرن، وإحدى هذه المرات ستصادف في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي 2019. وستتمكن دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وإفريقيا والأميركتين ما عدا ألاسكا، من رؤية هذا العبور الذى سيكون عبارة عن نقطة سوداء صغيرة ومستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس.

كما يمكن رؤية عطارد من النصف الجنوبي للكرة الأرضية بشكل أسهل من رؤيته من النصف الشمالي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه سيكون من الصعب رؤية عبور عطارد، لأن النظر بالعين المجردة أو من خلال التلسكوب يعد خطيرا جدا على الرؤية. وينصح الخبراء باستخدام ورقة بيضاء مثبتة أمام العدسة، وفقا لـ Die Welt.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة الفلكية ستحدث مرة أخرى بعد 13 عاما، أي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2032، مع العلم أن آخر عبور لكوكب عطار أمام قرص الشمس كان في 9 أيار (مايو) العام 2016.-(العربية نت)