منوعات

الاثنين المقبل.. العالم سيشهد ظاهرة فلكية نادرة

منذ دقيقة واحدة
سيمر كوكب عطارد أمام قرص الشمس- (ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دبي- يمر كوكب عطارد أمام قرص الشمس 13 مرة خلال قرن، وإحدى هذه المرات ستصادف في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي 2019. وستتمكن دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وإفريقيا والأميركتين ما عدا ألاسكا، من رؤية هذا العبور الذى سيكون عبارة عن نقطة سوداء صغيرة ومستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس.
كما يمكن رؤية عطارد من النصف الجنوبي للكرة الأرضية بشكل أسهل من رؤيته من النصف الشمالي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه سيكون من الصعب رؤية عبور عطارد، لأن النظر بالعين المجردة أو من خلال التلسكوب يعد خطيرا جدا على الرؤية. وينصح الخبراء باستخدام ورقة بيضاء مثبتة أمام العدسة، وفقا لـ Die Welt.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة الفلكية ستحدث مرة أخرى بعد 13 عاما، أي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2032، مع العلم أن آخر عبور لكوكب عطار أمام قرص الشمس كان في 9 أيار (مايو) العام 2016.-(العربية نت)

مقالات ذات صلة

لماذا يحب الأطفال الصغار اللعب بالمكعبات؟

منذ 13 ساعة

كيف نميّز زيت الزيتون الأصلي من المغشوش؟

منذ 14 ساعة

إقالة رئيس ماكدونالدز بسبب علاقة غرامية مع موظفة

منذ 15 ساعة

بما تشعر عندما ترافق السجناء إلى حبل المشنقة لمدة 40 عاما؟

منذ 15 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock