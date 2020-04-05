الاثنين.. انخفاض حاد على درجات الحرارة وأجواء مغبرة

عمان-الغد- يطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة، نهار الاثنين، بواقع 10-12 درجة مئوية بالمقُارنة مع درجات الحرارة نهار الأحد، وتعود بذلك درجات الحرارة لتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

ويكون الطقس مغبراً خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، في حين يبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، بينما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وخاصة بعد الظهر. ليلاً، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتحول الطقس ليُصبح بارداً في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط احيانا.

وحذر “طقس العرب” من حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار، ومن الفوارق الحرارية الكبيرة بين نهار أمس ونهار اليوم وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس.

أما غدا نهارا، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة وتُصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق، مائلا للبرودة فوق المُرتفعات الجبلية، مع ظهور بعض السحب المُتوسطة والعالية.

ليلاً، يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، و يتحول الطقس ليُصبح بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة في مناطق البادية والسهول الشرقية و جبال الشراه، ويُحتمل تشكل الصقيع في أجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.