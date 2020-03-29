الاثنين.. طقس ربيعي في أغلب مناطق المملكة

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة الاثنين لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في مختلف مناطق المملكة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق البادية والصحراء لتثير الأتربة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً بشكل عام، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في البادية والمناطق الشرقية.

ونهار غد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس دافئاً في مختلف مناطق المملكة، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية فوق أغلب المناطق المناطق، مع وجود فرصة لهُطول زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وترتفع تدريجياً نسب الغبار في الأجواء خاصة مع ساعات العصر والمساء.