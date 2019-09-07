الاجتماع الفني وقرعة بطولة العالم للملاكمة اليوم

محمد عمّار

عمان – يعقد صباح اليوم في مدينة ايكارتيرنبورغ الروسية؛ الاجتماع الفني وتسحب قرعة بطولة العالم للملاكمة، التي تنطلق منافساتها صباح يوم غد الاثنين، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للملاكمة، وهي لجنة مؤقتة تم تكليفها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للاشراف على بطولات الملاكمة، لحين الانتهاء من المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويرأسها رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موراناري واتانابي.

وسيتم خلال الاجتماع الفني مناقشة التعليمات الخاصة بالبطولة، يعقبها اجراء قرعة البطولة، حيث سيتم وضع اللاعبين المصنفين عالميا على 4 مجموعات لكل وزن، ثم يقوم الكمبيوتر بتوزيع بقية اللاعبين حسب التصنيف العالمي.

ومن المتوقع أن تكون البطولة اقل أهمية من سابقتها، نظرا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم اعتماد تأهيل أي لاعب الى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال بطولة العالم الحالية، ما أفقد البطولة قوتها، وربما تقلص المشاركة في هذه البطولة، فيما ستتولى اللجنة المؤقتة إدارة ملف المحطات المؤهلة إلى الاولمبياد اعتبارا من مطلع العام المقبل، وتنتهي في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

اكتمال عقد المنتخب

وكان عقد المنتخب الوطني بالملاكمة قد اكتمل أمس في معسكره التدريبي الذي تم اقامته تمهيدا للمشاركة في البطولة، التي ستقام خلال الفترة ما بين 9-21 ايلول (سبتمبر) الحالي، حيث وصل أمس رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة الاتحاد المحامي عايش العواملة، والمدير الفني للفئات الفئات العمرية، ومساعد المدير الفني عمر المجالي، إلى جانب أحمد ضمرة من المركز الإعلامي للجنة الأولمبية.

وكان المنتخب قد ختم معسكره التدريبي أمس، بعد 10 أيام من التدريبات الصباحية والمسائية، وباشراف المدير الفني الاوكراني اندريه، فيما اشتملت الحصة المسائية على تدريبات مشتركة مع العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة، إلى جانب نزالات مع لاعبي تلك المنتخبات، حيث أجرى المنتخب أول من أمس حصة تدريبية مع منتخب قيرغيزستان، والعديد من المنتخبات التي وصلت للتحضير لإنطلاقة البطولة يوم غد الإثنين.

ويضم الوفد المدير الفني أندريه، مدرب اللياقة البدنية معاذ غازي، المعالج من مركز اعداد اللاعب الأولمبي مصطفى عميرة، واللاعبين: محمد الزعبوب (وزن تحت 52 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 56 كغم)، عبادة الكسبة (اساسي) لوزن 63 كغم وبدر سمرين كاحتياطي، زياد عشيش (وزن 69 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش في وزن 91 كغم.