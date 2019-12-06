الاجتماع الناجح مع المدير يتطلب هذه الخطوات

علاء علي عبد

عمان- على الرغم من أن طبيعة عمل البعض تجعلهم يلتقون بالمدير يوميا، إلا أن هذا ليس الحال مع جميع الموظفين، فالبعض لا يلتقي بالمدير إلا بأوقات متباعدة. لكن، أيا كان الحال، فمن المهم أن يسعى المرء لأن يكون اجتماعه بالمدير ناجحا لأقصى حد. ولتحقيق هذا الأمر، يمكن اتباع النصائح الآتية: