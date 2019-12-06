الاجتماع الناجح مع المدير يتطلب هذه الخطوات

علاء علي عبد
عمان- على الرغم من أن طبيعة عمل البعض تجعلهم يلتقون بالمدير يوميا، إلا أن هذا ليس الحال مع جميع الموظفين، فالبعض لا يلتقي بالمدير إلا بأوقات متباعدة. لكن، أيا كان الحال، فمن المهم أن يسعى المرء لأن يكون اجتماعه بالمدير ناجحا لأقصى حد. ولتحقيق هذا الأمر، يمكن اتباع النصائح الآتية:
- احرص على أن تكون أنيق المظهر: الملابس الأنيقة تمنح المرء جرعة مهمة من الثقة بالنفس وتمنح الطرف المقابل، وهو المدير، الانطباع بأهمية ما ستتحدث به. المهم أن تحرص على أن تكون يوم الاجتماع مهتما بأناقتك أكثر من أي يوم عادي.
- اطلب تحديد وقت معين للاجتماع: تحديد الوقت المحدد للاجتماع يساعد على جعل الاجتماع مثمرا وأكثر تركيزا. وهذا يقود لضرورة أن يكون طلب المرء الاجتماع بالمدير محددا لهدف معين يقوم بطرحه بشكل واضح ويسعى لأن يتجنب قدر الإمكان أن يترك جوانب منه معلقة وتحتاج للبت بها.
- احرص على كتابة الملاحظات المهمة أثناء الاجتماع: تدوين الملاحظات يجعلك تبدو أمام المدير مصغيا جيدا ومهتما بنتيجة هذا الاجتماع. فضلا عن أنك تنوي المتابعة الخاصة بالقرارات التي ستصدر في الاجتماع. وبالتأكيد فإن هذه الملاحظات ستكون مفيدة لك لتذكيرك بما تم الاتفاق عليه والمهام المترتبة على هذا الاتفاق.
- تجنب أن تطرح مشكلة ما بدون أن تقدم اقتراحات لحل لها: تجنب دائما أن تطلب الاجتماع بالمدير لتقدم شكوى أو اعتراضا ما بدون أن تكون جاهزا لتقديم مقترحات لحلول يمكن أن يأخذها المدير بعين الاعتبار.
- لا تتردد بأن تقدم مقترحات عامة تصب في مصلحة العمل: يكون لدى المرء عدد من الأفكار التي يمكن أن تكون مفيدة جدا للعمل، لكن المرء يتجنب عرضها خوفا من تعريض نفسه للإحراج في حال تم رفضها. لكن، عليك أن تعلم أن مجرد تقديم المقترحات الخاصة بمصلحة العمل يجعلك من الموظفين المميزين في المكان الذي تعمل به.
- اطلب المزيد من التوضيحات عند الحاجة: عند اجتماعك بمديرك في العمل، تجنب دائما أن تقول إنك فهمت المطلوب بالرغم من أنه لم يكن واضحا بشكل كامل بالنسبة لك. في هذه الحالة لا تتردد مطلقا بأن تطلب التوضيحات التي تلزمك.