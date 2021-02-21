الاجراءات الصارمة لـ “الخرق المنزلي”.. هل تردع “المستهترين” بـ كورونا؟

تغريد السعايدة

عمان- إجراءات جديدة مُتبعة، قد تكون الأكثر “صرامة” منذ بداية انتشار جائحة كورونا في المملكة، بحسب ما يراها مواطنون، غير أن الغالبية ترى أن ما يشهده المجتمع من “تساهل واستهتار وحالة من اللامبالاة” باتباع الإجراءات السليمة والاحترازية للحد من العدوى؛ يدفع بالجهات المختصة إلى تطبيق اجراءات أشد صرامة لحماية المجتمع من ظهور بؤر انتشار جديدة.

أن يتفاجأ المصاب بفيروس كورونا باتصال هاتفي أو حتى “زيارة” تفقدية مفاجئة لمقر اقامته للتأكد من التزامة بالحجر المنزلي، هو أمر لم يكن مطبقا بحذافيره سابقا، إلا أن هذا الإجراء أصبح أمرا واقعا، ومطلبا لحماية الفئة الملتزمة من مرضى لا يراعون شروط العزل المنزلي الاجباري، ويسببون نقل العدوى وانتشارها.

مؤخراً، أعلنت وزارة الداخلية والجهات الأمنية عن مجموعة من تلك القرارات التي بدأت بالفعل بتطبيقها، ومنها “أن من يخالف العزل المنزلي ويخرج من بيته قبل فترة ال 14 يوما، تقوم الجهات المهنية بتحويله للمستشفيات الميدانية لإنهاء فترة العزل وبعدها يتم تحويله للمحكمة لمقاضاته لخرقه أوامر الدفاع. وعقوبة خرق أمر الدفاع وفقا لاحكام امر الدفاع والذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين”.

مواطنون باتوا متخوفين من مرضى “كورونا” غير الملتزمين، وممن يمارسون حياتهم الطبيعية داخل الأحياء، أو التوجه للمحلات التجارية، حيث بات هذا الأمر يزيد من الخوف والقلق من زيادة انتشار الفيروس، خاصة في ظل وجود السلالة المتحورة سريعة الانتشار، عدا عن ارتفاع نسبة النتائج الإيجابية بين الفحوصات التي يتم اجراؤها يومياً.

الأجهزة الأمنية كانت قد أعلنت عن مجموعة من المخالفين الذين تم تحويلهم إلى المستشفى الميداني، على ان يتم تحويلهم إلى المحاكمة بعد شفائهم، لنيل العقوبة، علها تكون سبباً في ردع آخرين، في ظل ارتفاع أعداد المصابين والحاجة إلى قوانين صارمة تحمي المجتمع.

ومع تطور الوضع الوبائي، وبالتزامن مع هذه الإجراءات التي لها تأثير على الجانبين الصحي والاجتماعي، يرى أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة مهمة جدا ومؤثرة، وأصبحت مطلبا لمعاقبة الفئة التي يمكن وصفها بأنها “غير مبالية ومستهترة” ولا تراعي تطبيق الأنظمة والقوانين”.

ويؤكد الخزاعي، ان هذه الإجراءات التي جوبهت ببعض الاستغراب من الناس، جاءت لردع فئة لا تلتزم بالشروط الصحية والضوابط الاجتماعية لمواجهة المرض، وهؤلاء الآن ينبغي ردعهم بشتى الطرائق، وعبر تغليظ العقوبة وتشديد تطبيق الإجراءات والمتابعة المستمرة.

وكان وزير الداخلية سمير مبيضين أعلن عن تلك الإجراءات خلال اجتماع بالحكام الإداريين ورجال الأمن العام ومندوبي وزارة الصحة الإسبوع الماضي، والتي تؤكد “الاستمرار بزيارة المحجورين منزليا بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وسيكون المخالف لتلك القوانين “مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع، وعليه يتوجب على الحكام الإداريين ضبطه باي وسيلة والعمل على احالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لاحكام امر الدفاع رقم (8) لسنة2020 والذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

منار أسعد، التي يحيط بها مجموعة من الجيران المصابين بفيروس كورونا، ترى أن هذه الإجراءات الوقائية والرادعة مهمة، وضرورية، كونها تحمي الآخرين ممن لم يصابوا بالفيروس، ومن يتبعون أقصى درجات الحيطة والالتزام والحذر، ولكن وجود نسبة من المستهترين بدأ يبث الرعب والخوف لدى من يعانون أمراضا مزمنة أو يعيشون في منزل يوجد فيه كبار بالسن ومرضى، وهم الأشد عرضةً لمذاعفات المرض.

تقول منار ان هناك الكثير من الأفراد المصابين بالفيروس يتحركون بكل حرية ودون مراعاة أي من شروط السلامة، لا لأنفسهم ولا للآخرين، وهذه اللامبالاة تحتاج إلى عقوبة رادعة، تحمي عائلاتهم وبقية افراد المجتمع، الذين يشتركون مع المريض في المنطقة الجغرافية او في مكان العمل.

ويعتقد الخزاعي أن الحزم واتباع الإجراءات القانونية هو تحذير لغير الملتزمين لكي يتمسكوا أكثر بتطبيق الإجراءات الصحية”، حيث يبين أنه وللأسف الشديد هؤلاء الافراد المستهترون يشكلون ما نسبته 26 % من المجتمع الأردني، 22 % يرون بأن هذا المرض مؤامرة، و4 % يعتقدون أنه لا أصل لوجود المرض، وهؤلاء يشكلون بحدود 3 ملايين شخص، وهم بالفعل “مؤشر خطر جداً على المجتمع من خلال الممارسات التي يقومون بها”.

لذلك من الأهمية بمكان أن يتم “تغليظ العقوبة على المخالفين وإشعارهم بان هناك رقابة ومتابعة وحزم بما يخص الوقاية والحفاظ على صحتهم وصحة باقي افراد المجتمع”، على حد تعبير الخزاعي.

طبيب مجتمع وصحة عامة وبيئة ووبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني كان قد بين في حديثه لـ “الغد” أن “المسؤولية الاجتماعية والقانونية هي التي ينبغي أن تردع المريض بالفيروس”، لافتا إلى أن من يخالف ذلك سيكون سبباً في وجود بؤر مرضية جديدة، وان الضوابط الصحية تحتم على الفرد الالتزام، لتجنب المخاطر في ظل وباء ينتشر بسرعة كبيرة.

ويذهب المعاني إلى أهمية تطبيق أوامر الدفاع وتحويل المخالفين للقضاء، لتكون العقوبة رادعة، والحد من إنتشار الفايروس، خاصة أن من متطلبات الشفاء هو التزام الراحة الجسدية وهذا يتحقق من خلال التزام المنزل”.

وسُجِّلت أمس الأحد (3917) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، (2642) في محافظة العاصمة عمّان. وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (363,728) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (23298) حالة. كما سُجّلت (11) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4554) حالة.