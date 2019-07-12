عمان – الغد – منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، موافقته للاعب بهاء عبد الرحمن، لمغادرة تجمع النشامى، لاتمام تفاصيل احترافه خارج الأردن، والالتحاق بناديه الجديد.

ويأتي تجمع المنتخب الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تبدأ 30 الشهر الجاري في العراق، حيث اعلن الجهاز الفني في وقت سابق قائمته الأولية، بغياب كافة اللاعبين المحترفين بالخارج، الامر الذي ينسحب على عبد الرحمن بعد تأكد خوضه لتجربة جديدة خارج الاردن في الموسم المقبل.

وباتت قائمة النشامى الحالية تقتصر على (30) لاعباً، مع امكانية تقلص العدد اكثر، في حال مغادرة لاعبين جدد للاحتراف بالخارج، قبل انطلاق بطولة غرب آسيا.

في المقابل، استأنف النشامى صباح اليوم الجمعة 12 تموز، تدريباته البدنية والفنية على ملعب الكرامة، لرفع مستوى الجاهزية للمشاركة في البطولة، بعد الانتهاء مساء امس من الاختبارات البدنية التي جرت باشراف مدرب اللياقة كريم مالوش.

وينتظر ان تتواصل التدريبات اليومية على ذات الملعب، حتى صباح الجمعة القادم، مع تقليص القائمة الى (26) لاعباً، والمغادرة الى تركيا لاقامة معسكر تدريبي يمتد حتى نهاية الشهر.

ويعقب معسكر تركيا، اختيار القائمة النهائية للمنتخب والتي تضم (23) لاعباً، للمشاركة في بطولة غرب آسيا بمشاركة تسعة منتخبات.

وجاء النشامى على رأس المجموعة الثانية في البطولة الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، بانتظار سحب القرعة لجدولة المباريات، يوم 20 تموز (يوليو) الحالي في العاصمة بغداد.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة 17 الحالي في ماليزيا، قبل ان تنطلق التصفيات في الخامس من ايلول ( سبتمبر) القادم.