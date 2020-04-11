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الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 10505 بينهم 191 بحالة خطيرة

منذ ساعتين

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القدس المحتلة- أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)، إلى 10.505.

يأتي ذلك بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 191 بحالة خطيرة، فيما بقيت حالات الوفاة عند 95.

وفيما قد يشكل سابقة في تاريخ دولة الاحتلال، يدخل الجيش على خط أزمة (كورونا)، وعملاً بقرار من المستوى السياسي، استكملت الاستعدادات لإقامة مستشفى عسكري خاص؛ لمعالجة من أصيبوا بالفيروس، وتوصف حالاتهم بطفيفة ومتوسطة للتخفيف من الاكتظاظ في المستشفيات، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيقام هذا المستشفى، بجانب أحد المشافي الكبيرة، إلا أنه سيكون مستقلاً ويمكنه استيعاب ما أقصاه 450 مريضًا.

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