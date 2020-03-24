آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاة ثالثة بـ”كورونا” وارتفاع الإصابات إلى 1656

منذ ساعة واحدة
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القدس المحتلة- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن وفاة امرأة (67 عاما) ورجل ( 87 عاما) جراء إصابتهما بفيروس كورونا، لترتفع عدد الوفيات الى 3 في اسرائيل.

وكانت الصحة الاسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1656، بينها 31 حالة وصفت بالخطيرة، و40 بحالة متوسطة.

ووفقا للمعطيات الرسمية تم تسجيل 214 إصابة خلال أقل من 24 ساعة.

ولفتت إلى وجود تقديرات تشير إلى أن 10 آلاف اسرائيلي يحملون الفيروس دون علمهم ولم يخضعوا لأي فحوصات لاكتشاف الفيروس. وفا

مقالات ذات صلة

كورونا في أميركا

عدد الإصابات بـ “كورونا” في نيويورك يتضاعف كل 3 ايام

منذ 15 دقيقة

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا الى 8077 حالة و 422 وفاة في بريطانيا

منذ 23 دقيقة

جابر: 26 إصابة جديدة بكورونا في الأردن لترتفع الحصيلة إلى 153 حالة عاجل

منذ 35 دقيقة

غزة تعاني نقصا دوائيا كبيرا

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock