الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاة ثالثة بـ”كورونا” وارتفاع الإصابات إلى 1656

القدس المحتلة- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن وفاة امرأة (67 عاما) ورجل ( 87 عاما) جراء إصابتهما بفيروس كورونا، لترتفع عدد الوفيات الى 3 في اسرائيل.

وكانت الصحة الاسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1656، بينها 31 حالة وصفت بالخطيرة، و40 بحالة متوسطة.

ووفقا للمعطيات الرسمية تم تسجيل 214 إصابة خلال أقل من 24 ساعة.

ولفتت إلى وجود تقديرات تشير إلى أن 10 آلاف اسرائيلي يحملون الفيروس دون علمهم ولم يخضعوا لأي فحوصات لاكتشاف الفيروس. وفا