الاحتلال الإسرائيلي يسجل 62 إصابة جديدة بـ “كورونا”

تل ابيب – أعلنت مصادر طبية رسمية في الاحتلال الإسرائيل، أنه تم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع عدد الاصابات إلى 945 مصابا، من بينهم 20 حالة خطرة و24 حالة متوسطة، بينما تعافى 37 شخصا منهم، فيما سجلت حالة وفاة لغاية الآن، لمسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فرض الإحتلال، صباح اليوم الأحد، قواعد جديدة تحظر على معظم الإسرائيليين مغادرة منازلهم لاحتواء وباء كورونا.

وأضاف ان وزارة الصحة الإسرائيلية تتوقع تسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات مع تزايد اختبارات الفحص في إسرائيل، إذ من المتوقع تحديد ما يقرب من 300 حالة جديدة.

وقال رئيس فريق علاج فيروس كورونا في وزارة الصحة الدكتور بوعز ليف: إنه “إذا أتبع الناس الإرشادات والتزموا منازلهم، فستبدأ إسرائيل في رؤية النتائج في غضون زمن قصير”.

وأضاف إن “الاحتواء مفيد للغاية وسنرى النتائج في غضون عشرة أيام تقريبا ..آمل أن تؤدي العزلة الذاتية إلى تراجع الأرقام بشكل ملحوظ”.-بترا