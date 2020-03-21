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الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا” إلى 883

منذ 18 دقيقة
كورونا عند الاحتلال الإسرائلي -وكالات

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القدس المحتلة- أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 883 إصابة.
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صنفت 15 حالة من هذه الإصابات بالخطرة، بينما تعافى 36 شخصاً منهم، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لغاية الآن، لمسن يبلغ من العمر 88 عاماً.
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة، خلال جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، على قانون أنظمة حالة الطوارىء العامة بشأن فرض قيود على حركة المدنيين، لمدة 7 أيام كمرحلة أولى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقلّصت الأنظمة وقيدت الحركة والنشاط في الحيز العام، وبينها قيود على الحركة التجارية وأماكن الترفيه.
كما أقرت وبعد نقاش صاخب استمر ثلاث ساعات، قانون أنظمة طوارئ خاصة تفرض قيودا على عدد المستخدمين في أماكن العمل المختلفة.
وبموجب هذه الأنظمة تم تقليص عدد العمال في القطاع العام والأعمال إلى ما نسبته 30 بالمئة ما عدا أماكن العمل الحيوية التي يستمر العمل فيها بانتظام كالمعتاد.-بترا

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