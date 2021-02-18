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الاحتلال الإسرائيلي يغرق مئات الدونمات الزراعية في غزة

منذ ساعتين

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غزة- استنكرت وزارة الزراعة في قطاع غزة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس بفتح عبارات مياه الأمطار شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وإغراق مئات الدونمات الزراعية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، ان سلطات الاحتلال قامت بفتح عبارات مياه الأمطار شرق المدينة، ما تسبب بإغراق مئات الدونمات الزراعية للمواطنين، مشيرة الى الخسائر الكبيرة والأضرار المباشرة وغير المباشرة على أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه. -(بترا)

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