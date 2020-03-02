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الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على قطاع غزة

منذ 44 دقيقة

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غزة – فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، إغلاقًا شاملًا على قطاع غزة، بالتزامن مع بدء انتخابات الكنيست الاسرائيلي الـ 23 .
وذكرت الإدارة العامة للمعابر بقطاع غزة في تصريح صحفي، ان الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لسكان القطاع اليوم، بسبب الانتخابات الإسرائيلية.
كما أغلقت سلطات الاحتلال حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، لتنقل الأشخاص بسبب الانتخابات، وفرضت إغلاقًا على الضفة الغربية ونصبت الحواجز وأغلقت معابرها.
— (بترا)

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