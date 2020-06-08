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الاحتلال الإسرائيلي يلوّح بتوجيه “ضربة قاصمة” للبنان

منذ ساعتين
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

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القدس المحتلة- هدد رئيس الكيان الإسرائيلي رؤبين ريفلين، الإثنين، بتوجيه “ضربة قاصمة” للبنان، في حال تنفيذ منظمة حزب الله اللبنانية، أي نشاط، ضد إسرائيل.

وقال رئيس الكيان الإسرائيلي، في مراسم أقيمت بالقدس الغربية “إن إسرائيل تُحمّل لبنان وحكومته المسؤولية الكاملة عن أي نشاط قد ترتكبه منظمة حزب الله ضد أهداف إسرائيلية”.

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية إضافته “طالما بقيت منظمة حزب الله جزءا من لبنان، وجزءا من حكومته، وطالما استمرت هذه المنظمة في استغلال شعب لبنان من أجل خدمة مصالح دول أجنبية، فإن مسؤولية السيادة تقع على عاتق حكومة لبنان، وستكون المسؤولة عن أي عمل ترتكبه منظمة حزب الله من الأراضي اللبنانية”.

وتابع ريفلين “لن تتردد دولة إسرائيل في توجيه ضربة قاصمة للعدو أينما وُجد، ولن تخشى المواجهة أبدا، والجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد ويقف بالمرصاد لكل معتدي”.-(الأناضول)

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