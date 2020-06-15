الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبنى بالقدس الشرقية

القدس المحتلة-هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، اليوم الإثنين، مبنى، يعود لأسرة فلسطينية، بداعي البناء غير المرخص.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن طواقم البلدية بحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت حي رأس شحادة، وحاصرت مبنى في الحي، قبل أن تشرع في هدمه بواسطة جرافة.

ويتكون المبنى من شقتين سكنيتين بمساحة 160 مترا مربعا لكل منهما، و4 مخازن تجارية.

وتعود ملكية المبنى للمواطنَين إيهاب وأسامة علقم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صعّدت منذ بداية العام الجاري، عمليات هدم المنازل بالقدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل هدمت 62 مبنى بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، وحتى الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، بداعي البناء غير المرخص.

وأشار في تقرير وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إلى أن عمليات الهدم جعلت 125 فلسطينيا بدون مأوى.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تحاول الحدّ من أعداد الفلسطينيين بالقدس الشرقية، من خلال تقليل عدد رخص البناء الممنوحة لهم، وبالمقابل تصدر الكثير من رخص البناء للمستوطنين الإسرائيليين بالمدينة.-(الأناضول)