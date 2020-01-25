الاحتلال الإسرائيلي يُبعد الشيخ صبري عن الأقصى 4 شهور

القدس المحتلة- سلمت الشرطة الإسرائيلية السبت، الشيخ عكرمة صبري، قرارًا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 4 شهور، بحسب شهود عيان.

وعلم مراسل الأناضول، من شهود أن الشرطة اقتحمت فجر السبت، منزل خطيب المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 شهور.

وأضاف الشهود أن الشرطة سلمت الشيخ صبري استدعاءً للخضوع للتحقيق يوم الأحد.

وهذه قرار الإبعاد الثاني، خلال أقل من أسبوع، حيث سلمت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، الأحد الماضي قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، لكنه رفض القرار، وأدى صلاة الجمعة داخل المسجد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.-(الأناضول)