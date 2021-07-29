الاحتلال الإسرائيلي يمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة الغربية

رام الله- منحت وزارة الزراعة الاسرائيلية، المستوطنين اليهود تراخيصا للسيطرة على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرته صحيفة”هآرتس”.

وذكرت الصحيفة الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية حصلت على رد من الحكومة الإسرائيلية، بأنها خصصت 8500 دونم من الأراضي الفلسطينية، لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.

واشارت الى ان الوزارة دعمت 3 منظمات إسرائيلية ترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيكل سنوياً، ومنحت تصاريح للرعي والزراعة بناءً على توصيات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.-(بترا)

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